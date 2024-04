Los trabajadores del Correo Argentino de Corcovado quedaron desempleados.

Las autoridades de la empresa habrían señalado que el cierre definitivo de la sucursal en esta localidad de Chubut se debe a una reestructuración en el organismo.

Esta medida, que afectó a empleados con una considerable trayectoria, generó incertidumbre y preocupación sobre su futuro y de sus familias.

Buenas Tardes

Bueno quería comentarles a los amigos, vecinos y usuarios del correo argentino sucursal Corcovado, que hoy por decisión del consejo administrativo de la empresa, se tomó la decisión por temas de reestructuración de cerrar en forma definitiva mi querida Sucursal, si a partir del próximo Lunes nos quedamos sin Correo Argentino en Corcovado, y por ende yo me quedé sin trabajo!! Después de más de 30 años de servicio, con el cierre de las puertas no solo significa el fin de una etapa laboral, sino también un montón de sueños y proyectos truncado, en un país que enfrenta tanta dificultades, perder mi empleo es un golpe devastador, somos muchos los que estamos enfrentando está situacion, Con un despido masivo en todo el país, y sin tener en cuenta lo vital e importante que es para nuestra localidad el correo, quiero pedirles que levantemos nuestras voces que nos escuchen, que no nos dejen sin el servicio del CORREO ARGENTINO en Corcovado !!!