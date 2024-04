El Desafío Río Pinto 2024, la carrera de ciclismo de montaña más prestigiosa del continente, atrajo a más de cinco mil ciclistas este domingo en La Cumbre, Córdoba.

En su 28° edición, este evento emblemático de MTB tuvo representación esquelense, con la participación de Mariana Ojeda, quien se trajo el tercer puesto en su categoría para Esquel.

En diálogo con Red43, Mariana contó con mucha emoción que "no esperaba este resultado después de hacer un parate de meses sin competir".

"Muchas veces dejé mis entrenamientos de lado. Sentía que iba a ser un Pinto diferente para mi; quería hacerlo por mí y para mí. Disfrutarlo a mi manera y no guardarme nada; no me importaba el resultado, solo quería hacerla y terminarla... Y se dio que fue mi mejor Pinto"