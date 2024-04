El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, compartió reflexiones durante la conmemoración del 122° aniversario del plebiscito donde pobladores del Valle 16 de Octubre decidieron ser argentinos, destacando la creciente relevancia del evento a lo largo de los años y el significado profundo que tiene para la comunidad.

En sus palabras, el intendente expresó: "La verdad que el acto de los 122 años que han pasado de esta fecha trascendental, cada vez va tomando más relevancia en el paso de los años, en el cual también los jóvenes se van apropiando de este aniversario. Me parece muy importante porque en ese momento quizás no se tomó la dimensión que ha ido teniendo en el paso de los años al transcurrir. Hoy vemos con la presencia de todos los jóvenes y de las distintas escuelas e instituciones, la importancia y la relevancia que ha tenido no solamente para Trevelin sino para toda la región a nivel provincial."

El intendente resaltó el papel fundamental de los primeros pobladores que se establecieron en la zona, optando por vivir bajo la bandera argentina, un hecho que marcó el inicio del crecimiento y desarrollo tanto de Trevelin como del valle en su conjunto.

Durante la celebración, se destacó la participación activa de los jóvenes, quienes interpretaron una canción: "Una hermosa canción en la que cantaron los chicos, una representación de nuestra zona. Fue muy bien interpretada por los chicos y muy linda para lo que es la fecha", expresó el intendente.

O.P