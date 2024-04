El ex Intendente de Esquel y actual diputado de Juntos por el Cambio, Sergio Ongarato, habló con Red43 sobre la actualidad política y se refirió a los dichos del Presidente, Javier Milei para bajar la edad de imputabilidad en el país.

En este sentido, Ongarato indicó que debatir este tema refleja que "hay cosas que hace muchos años se hacen mal y que derivan en estos intercambios".

Y agregó: "No tengo las estadísticas al respecto ni participé de los debates profundos que se hacen al respecto, pero advierto que si hay menores incurriendo en delitos es porque hay adultos que los utilizan sabiendo que son inimputables".

Asimismo, el ex Intendente expresó que ante "la catástrofe educativa que tenemos desde la pandemia, no me sorprende que hoy hablemos de esto porque la escuela es un gran contenedor social y el estado estuvo ausente de este sector durante muchos años".

"Se trata de hechos que deben abordarse de forma integral y hay que analizarlo en profundidad", determinó Ongarato.

M.M