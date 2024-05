El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitó Esquel para realizar anuncios sobre temas de promoción de inversiones turísticas para la ciudad y toda la provincia.

Cerca de las 18 hs se acercó a las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel y dijo: "Ayer cuando estuvimos con Matías yendo a distintos ministerios y funcionarios del gobierno nacional con tres puntos fundamentales para poner a toda la Comarca en un lugar diferencial, con una ventaja comparativa en relación a otras ciudades turísticas".

"Como provincia, hubieron muchas cosas que no se hicieron, y eso que no se hizo por falta de voluntad policía, creatividad, nos llevó a estar muy por debajo", dijo Torres y agregó: "hoy tenemos una oportunidad única, histórica de cambiar esa realidad, y poner a Esquel y a la cordillera en un lugar diferente donde se pueda jerarquizar el turismo, terminar con el dilema de no hay oferta porque no hay demanda".

"Hoy hay oferta y es una inversión de más de 10 millones de dólares. Es la inversión más grande que se va a ser en muchísimo tiempo en esta ciudad", manifestó el mandatario provincial y puntualizó: "estamos hablando de modificar la traza de la ruta 40 que es algo estratégico para toda la comarca".

"No podemos dejar de pelear por ese aeropuerto, logramos un compromiso que dentro de las prioridades de ejecución de ese fidecomiso que es tasa de aeropuerto que aporta un privado", dijo y agregó: "ese aeropuerto, por desinterés, quedó parado durante tantos años y vemos las imágenes tristes de turistas esperando para embarcar con una carpa afuera de un aeropuerto".

"Este gobernador y este intendente van a poner a esa obra en lugar que tiene que estar, vamos a pelear por que esa obra finalice", remarcó.

"Hay un gobierno que con responsabilidad va a promover la inversión turística", resaltó Torres y añadió: "esa estabilidad fiscal nos va a poner por sobre la media como una plaza atractiva para pode invertir, van a venir más turistas, los restaurantes van a vender más, los hoteles se van a alquilar. Dinamizar la economía es generar trabajo".

"Gobernar es explicar lo que uno va a hacer, y también es pelear por lo que nos corresponde", sostuvo.

E:H