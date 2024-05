"Es un momento bastante particular y especial para mí", expresó Lapenna. "Primero porque estando acá como funcionario, siendo ciudadano de Esquel, y por ser hijo de alguien que dio mucho por toda la provincia, por toda la Cordillera, por todo lo que es este Corredor, y que seguramente en este día tan importante y con la presencia de ustedes, debe estar muy contento de allá arriba", mencionó Lapenna.

"Hace muchísimos años que se habla de una expresión de deseo de que esta zona tiene que arrancar de una vez por todas turísticamente", señaló. "No creo que a nadie esté en contra de que el turismo sea una verdadera herramienta para el desarrollo turístico", manifestó. En este sentido, subrayó la importancia de la decisión política en este proceso, haciendo hincapié en la necesidad de entender el potencial del turismo como motor de desarrollo económico. "Siempre faltó la decisión política de entender la importancia que tiene el turismo", afirmó Lapenna. "Es una economía que no tiene techo, es un desarrollo que no tiene techo".

En este contexto, Lapenna aprovechó para expresar su orgullo y gratitud hacia quienes confiaron en él y en su visión para el turismo en Chubut. "Quiero decir que también estoy muy orgulloso, no solamente de Matías Taccetta, sino también del Gobernador", señaló. "No solo confió en mí, sino que en 5 meses ya se están demostrando que verdaderamente hay intención política, que hay decisión".

"No tengo dudas de que este es el puntapié inicial de muchas cosas buenas que nos van a pasar a toda la provincia", aseguró Lapenna. "Me emociona mucho saber que esto está sucediendo en una ciudad que hacía muchísimos años que no se veía una inversión de esta magnitud".

O.P