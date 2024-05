La presidenta de la sede vecinal del B° Chanico Navarro, Blanca Melín, en diálogo con Red43 se refirió al funcionamiento del comedor que asiste a más de 80 familias de forma diaria.

En este marco, destacó que si bien se está realizando la distribución de los alimentos por parte del municipio, las cantidades son menores en comparación a años anteriores.

"Recibíamos 75 paquetes de fideos y estamos recibiendo 35, lo cual no se si llego a dos semanas. No estamos llegando, se está complicando mucho, no sé qué vamos a hacer más adelante", sostuvo.

Blanca destacó que su principal preocupación es que el servicio del comedor funcione adecuadamente para atender a los adultos mayores que asisten a la sede.

"Tenemos que tener a la gente a guiso de fideos, de lentejas o arroz. Estamos asistiendo alrededor de 80 o 90 familias", indicó.

Asimismo, recalcó la necesidad de contar con más cantidades de alimentos para poder realizar las viandas para las personas que asisten al comedor.

"Han venido concejales, vino la presidenta del concejo, ellos saben las necesidades que tenemos", sostuvo.

C.S.