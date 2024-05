En diálogo con Red43, Menna expresó: "Es un perro muy querido en Rawson, que no tenía un hogar, pero tenía el acompañamiento de todos porque lo alimentaban, lo cuidaban, lo mimaban. Pero bueno, no tenía techo. Fue un poco también la inquietud de Ornella, pareja de Nacho, que también hizo mucha fuerza para encontrarle un techo".

El vicegobernador resaltó la colaboración y el esfuerzo de los vecinos para garantizar el bienestar del perro, subrayando la importancia de proporcionarle un entorno adecuado y cuidados constantes. "La verdad que es muy lindo, es un gusto. Yo hace mucho tiempo que no tenía perro, sufrí mucho cuando murió mi perro, y eso también hacía que me costara volver a tener un perro, un gato. Pero, sobre todo un perro me costaba por ese recuerdo", confesó Menna.

Sin embargo, el vicegobernador enfatizó que la presencia y el amor incondicional de una mascota son incomparables, instando a la población a considerar la adopción responsable de animales.

O.P