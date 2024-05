Esta mañana el nuevo presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se acercó a los estudios de Red43 para comentarnos sobre su trayectoria universitaria y profesional previo a asumir esta nueva función.

Larsen es oriundo de Santiago del Estero. Cuando finalizó sus estudios secundarios fue a Buenos Aires y encaró la carrera de Abogacía.

"No me iba a dedicar a la política y después, a través de un amigo y habiendo tomado muchas ganas de involucrarme, en 2015 me desempeñé como auditor en una sociedad del Estado que administra la televisión publica y radio nacional", contó y señaló que "entre 2021 y 2023 fui Director de la televisión pública por la oposición, representé al PRO".

"Una de las principales cosas para cambiar la realidad es involucrándose".

"A partir del 9 de abril estoy a cargo de la administración de Parques Nacionales", expresó Larsen y concluyó: "un poco el hilo conductor en la administración de recursos es el orden y la puesta en valor de los bienes que toca administrar".

E.H