Este jueves se aprobó la reforma del Código Procesal Penal en la Legislatura de Chubut.

Santiago Vasconcelos, diputado provincial del Frente de Izquierda, dialogó con la prensa y expresó su postura en contra de la reforma del Código Procesal Penal.

"Los mismos que participaron de las audiencias, donde se discutió el proyecto, dijeron que esto no viene a resolver un problema de la seguridad de la población", señaló.

"Me opuse a esto, no porque defienda lo que existe hasta ahora, sino porque las modificaciones no van a mejorar la situación", manifestó.

"La designación de los jueces, fiscales, y el Superior Tribunal de Justicia es a través de la Legislatura, y tiene mayoría la fuerza oficialista gane quien gane", indicó y agregó que "son los que finalmente designan quienes van a ocupar los cargos de Justicia, y eso implica un entrelazamiento entre el poder político y judicial".

