Taccetta explicó que los sueldos están disponibles en el día de hoy, diferenciando entre aquellos que cobran a través de bancos privados y los que lo hacen a través del Banco Chubut.

Taccetta también mencionó una reunión planificada para este viernes en la Secretaría de Trabajo, donde se buscará alcanzar un acuerdo que hasta el momento no se ha logrado. "Estuvimos dialogando hasta el lunes pasado, no se llegó a un acuerdo", admitió.

El intendente destacó el esfuerzo del municipio por pagar un aumento salarial que consideran cubre la inflación del 2024 y la supera, otorgando un 15% de incremento.

"Seguiremos las negociaciones con los dos gremios, no solamente con el SOEME sino también con ATE", aseguró Taccetta. Explicó que la propuesta inicial era alcanzar un aumento del 30%, distribuido en diferentes medidas, pero dada la demora en las negociaciones y la necesidad de los empleados, se tomó la decisión de otorgar un incremento del 15%.

"La propuesta nuestra era para que no pierdan ante la inflación, otorgar el 30% y una cláusula gatillo, cosa que no la había propuesto ningún municipio", afirmó el intendente. Sin embargo, lamentó que la propuesta no fuera aceptada por los gremios.

Finalmente, Taccetta aclaró la situación financiera del municipio, destacando la deuda heredada al asumir su gestión y la caída en los ingresos municipales durante los meses de marzo y abril. "La situación del municipio no es mejor que la de otros municipios, estamos administrando de la mejor manera", concluyó el intendente.

