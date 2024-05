La merluza negra pescada ilegalmente por el buque pesquero Tai An al puerto de Ushuaia finalmente será liberada y comercializada. La empresa PRODESUR ha acordado pagar una multa equivalente al 30% del valor de la carga y podrá vender la mercadería al mercado internacional, mientras concreta el plan de pago en cómodas cuotas. De este modo, el barco infractor, cuya historia se conoció a nivel global por pescar una especie protegida en todo el planeta, puede ya mismo volver a la zona de pesca.



El artículo 53 de la Ley de Pesca dice: “En los supuestos en que se proceda al decomiso de la captura considerada ilícita éste podrá ser sustituido por un importe en dinero equivalente al valor de mercado de dicha captura al momento del arribo a puerto del buque, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”. Pero no es eso lo que al fin de cuentas ocurrió.



El Ministerio de Economía había informado que “de las 139 toneladas de merluza negra decomisadas, la autoridad de pesca (Subsecretaría de Pesca) ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión”. En ese momento, el monto se calculó en 2.500 millones de pesos. Ese dinero, una vez pagado, iba a ser ingresado al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).



Del expediente, sin embargo, sugiere otra cosa. Según reveló el INIDEP, la captura fue de 175 toneladas. Pero además, según datos del INDEC del mes de marzo el valor promedio de la merluza negra fue de 25.258 dólares la tonelada, lo que llevaría el monto total a 3,51 millones dólares. Los 2,5 millones de dólares surgen de 90 toneladas de producto final que habría obtenido Prodesur. Es a las claras un valor menor que lo que quedó declarado en superficie. Prodesur, entonces, podrá vender legalmente la carga de la polémica. El pasado fin de semana circulaban fotos de la descarga en el puerto de Ushuaia.





De acuerdo a lo publicado por la revista especializada Puerto, “Liu Zhijiang, propietario de Prodesur y del buque Tai An (de excelente relación con el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella) presentó una nota al Subsecretario de Pesca ofreciendo por la merluza negra decomisada el pago del 30% del valor asignado y tres cuotas a 30, 60 y 90 días para poder comercializarla en el mercado exterior y dejar liberado el barco para su despacho”.

Para los expertos se trata de una propuesta insólita. Pero de todos modos, resultó aceptada por el subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla, que libró oficio a la Prefectura Naval Argentina para liberar el barco y a la Aduana para la libre comercialización de la merluza negra capturada hace un mes. Según fuentes del sector, no existen antecedentes de incautación de captura y devolución por compra del infractor en la flota nacional. Sí, en cambio, se ha aplicado en buques extranjeros y para ello la ley establece específicamente que se debe abonar el total del valor de la mercadería para que el buque pueda ser liberado. Con el buque Tai An no se ha aplicado el mismo criterio.La denuncia que preparan las empresas tenedoras de cuota de merluza negra contra la propietaria del buque TAI AN, incluye pedido de deportación del "asesor pesquero" o "pesca" de nacionalidad noruega por atentar contra recursos naturales y no contar con la habilitación necesaria.Con esto, el Tai An volverá a zona de pesca. Su propietario, el ciudadano chino radicado en la Argentina desde 1994, Liu Zhinjang, confirmó en una emisora local que planea volver a pescar merluza negra. Insiste con que se trató de pesca incidental y en paralelo denuncia que su cuota de pesca le había sido robada. Sus argumentos no alcanzaron para evitar la multa.

La carga capturada, mayormente juveniles, en tanto, podrá salir al mercado internacional para ser vendida. Las otras tres empresas denunciantes están en alerta frente a esta situación. La merluza negra es una de las especies más condicionadas para ser pescadas y de las más vigiladas del mundo. Desde cancillería, por el momento, no hicieron declaraciones. La decisión tomada por la Subsecretaria de Pesca tiene preocupados a los tenedores de cuota pero todos coinciden en bajar el perfil. Creen que exponer al subsecretario de Pesca podría derivar en un apartamiento del cargo y no quieren que llegue al área ninguna persona cercana al asesor del gobierno Federico Sturzenegger, que tiene una suerte de obsesión con la industria pesquera desde que asumió Javier Milei.