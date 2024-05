Seis mujeres y seis hombres componen el jurado popular que decidirá si el acusado por el crimen de Federico Copponi, es o no culpable. Este martes escucharon la presentación del caso de las partes, la declaración del imputado y a los primeros testigos. Declaró la mamá de Federico. Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas al escuchar su testimonio.

La Fiscalía tratará de probar que el 11 de junio de 2023, a las 2.00 hs. aproximadamente, Federico Enrique Copponi se encontraba acostado en un sillón en el sector del living de su vivienda, descansando, de costado, mirando hacia el interior del sillón. Entonces, el imputado y amigo de la víctima, quién solía pasar tiempo en su domicilio, incluso pernoctar allí, le habría disparado a Federico con arma de fuego, en la parte posterior de la cabeza. A raíz de esta herida, Federico falleció.

Los acusadores sostienen que esta acción fue realizada de manera sorpresiva, y sin tener la víctima ninguna posibilidad de defenderse ni de pedir ayuda, encontrándose además con alcohol y cocaína en sangre, y no habiendo nadie más que ellos dos en el domicilio.

La fiscal María Bottini le explicó a los jurados que probará que el imputado no era bueno con Federico, que se aprovechaba de él, le mentía, le debía plata y además le robaba.

El arma de fuego usada por el imputado para cometer el hecho fue hallada días después, en la casa de un amigo del acusado que declarará en el debate respecto de cómo llegó esa arma a su poder. Bottini expuso al jurado que nadie vio al acusado matar a Federico, cómo pasa en muchos casos, “pero de todos modos, a través de la prueba, desde la Fiscalía les vamos a demostrar que fue Sáenz de Sumarán quien mató a Federico…” La fiscal indicó que lo va a acreditar a través de toda la prueba que va a producirse en el juicio durante esta semana. Declararán familiares, amigos, allegados, policía, criminalísticos y peritos.

El hecho fue calificado como Homicidio doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y por alevosía. Este último término refiere a que el hecho fue cometido a traición, cuando Federico no podía defenderse. El proyectil ingresó por la parte posterior de la cabeza, cuando Federico estaba acostado, descansando.

Por la querella, el abogado Agustín Hermosilla Quiroga, le dijo al jurado que él habla en representación del dolor de la familia y de quién no está, Federico. Ubicó al jurado en la fecha, el lugar y en la situación en la que sostiene que habría ocurrido el crimen. La querella acompaña la teoría del caso de la Fiscalía, sostiene que Federico estaba acostado y no pudo advertir que un arma “le apuntaba a la cabeza y sería disparada por su amigo de manera traicionera”.

La defensora particular, Nelly García, planteó una teoría negativa del caso, es decir que su estrategia se basa en negar todo lo que la Fiscalía afirma que ocurrió. Sostiene que el imputado no fue quién mató a Copponi y no se podrá probar con un grado de certeza suficiente, que es el autor. Añadió que la Fiscalía no logrará demostrar que el acusado fue la última persona que estuvo con Federico mientras estaba con vida. Tampoco que el arma fue disparada esa noche, ni que el proyectil extraído de la cabeza de la víctima haya sido disparado con esa arma, ni que el móvil del crimen fuera económico, entre otros puntos.

Están previstas tres jornadas de declaraciones testimoniales, previas a los alegatos de cierre de las partes.