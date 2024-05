En las últimas horas ingresaron al Ministerio Público Fiscal cuatro nuevas denuncias por estafas virtuales. En el primer caso, la denunciante indicó que recibió un mensaje en la red WhatsApp, de un número de teléfono a quien ella tenía agendada como un integrante de su familia. Desde allí, le solicitaron la transferencia de una suma de dinero. Luego, la damnificada se comunicó con la titular del teléfono, quien le informó que no le había escrito ni solicitado ninguna transferencia.

En tanto, en un segundo hecho, la víctima fue engañada mediante la modalidad de obtención de un premio de la cadena de supermercados “La Anónima”. En esta ocasión, los estafadores, le enviaron un mensaje de WhatsApp a su teléfono para informarle que había sido beneficiada con una orden de compra y dinero en efectivo. Luego, le indicaron que para poder cobrar el premio debía bajar una aplicación y mantener abierta su cuenta de “Mercado Pago”. Unos minutos más tarde, la víctima advirtió que se estaban realizando transferencias desde su cuenta bancaria y cortó la comunicación. Además de apoderarse del dinero, los delincuentes solicitaron un préstamo de 90.000 pesos a una entidad bancaria.

Las otras dos víctimas coincidieron en relatar que mediante artilugios y engaños transfirieron dinero a cuentas de terceros. Uno de los estafadores se presentó como un empleado de una entidad bancaria privada.

En este contexto, desde el Ministerio Público Fiscal, consideran pertinente repasar las recomendaciones propuestas desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED).

La farsa del cajero automático

Se debe tener en cuenta las distintas modalidades que utilizan los estafadores mediante diferentes artimañas (obtención de un premio, promoción de un producto que produjo un supuesto beneficio a la víctima, beneficios jubilatorios) hacen ir a sus víctimas a un cajero para iniciar un proceso en el que las personas engañadas terminan colocando sus claves o token (sistema de coordenadas). Con esas claves en su poder, finalmente los estafadores terminan accediendo a las cuentas de las personas engañadas.

Es importante reiterar que no existe ninguna entidad pública ni privado que haga ir una persona a un cajero para obtener un token o las claves de seguridad para ser enviado a un tercero. Desde el momento que le indican que tiene que ir a un cajero, se debe desconfiar y si lo considera necesario, cortar la comunicación con el estafador. Si lo hacen ir a un cajero es para estafarlo, ya que no existe ninguna operación legal que le requiera asistir a un cajero.

“A la pesca”

La técnica de “Phishing o pesca”. Es una modalidad sofisticada, que tiene como característica principal la utilización de páginas oficiales o plataformas de comercialización de bienes y servicios, páginas oficiales de bancos, plataformas de mercados, pago, Amazon, mercado libre, entre otras.

La modalidad es la siguiente: los estafadores generan una página que tiene la misma característica, www y un nombre parecido al verdadero. Así emulan la página oficial de modo que la víctima, al ingresar, pone sus claves o sus credenciales. Puede o no luego ser reconducido a la página original. Pero ya facilitó sus claves al estafador, que automáticamente ingresó en la página oficial y concretó las compras ilícitas.

También la víctima puede recibir un email indicando que están corroborando unos datos de seguridad. Al hacer un “clic” en un enlace y este redirige a la página falsa.

. Precauciones a tener en cuenta: No ingresar a las páginas web a través de buscadores. Hacerlo ingresando mediante la aplicación oficial o “favorita”. Es lo más seguro. Si se ingresa a través de buscadores, pueden aparecer dentro de tu búsqueda páginas falsas que llevan al estafador. También se hace necesario leer muy bien el nombre de la página, que a veces tiene sutiles diferencias, por ejemplo, una letra distinta, o la extensión, en vez de ser punto .com puede ser. idz Hoy por hoy la mayoría de los usuarios de Internet en sus diferentes expresiones (computadoras, celulares, tablets, etc) están más expuesto a ser estafados. Las denuncias más frecuentes por ciberdelitos son las relacionadas con estafas y la sextorsión”. Es clave, que quienes hayan sido víctimas de estafa se contacten con la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal ubicada en Avenida Ingeniero Coronel n°556. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 13:00. Los teléfonos de contacto son: 4898060-4898067

E.H