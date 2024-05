Miriam Tapia, Secretaria Administrativa de la Seccional de ATE en Esquel, hizo uso de la palabra en el marco del paro nacional de trabajadores,

En primer término, subrayó que "como trabajadores queremos manifestar que repudiamos las políticas nefastas del gobierno nacional actual, que no hacen más que atentar contra los salarios de los trabajadores y los jubilados del Estado".

"Se han llevado por delante los derechos que con tanta lucha y convicción se adquirieron. Aumentó la pobreza e indigencia y los trabajadores no estamos ajenos a este ajuste"

Seguidamente, enfatizó; "decimos no a los despidos y las políticas de ajuste; no al protocolo anti movilizaciones, rechazamos la Ley Bases. No van a tocar a un trabajador más".