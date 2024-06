La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos completo de junio 2024. De esta manera, jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo podrán saber la fecha de cobro de este mes.



Desde la agencia de gobierno también recordaron que las jubilaciones y pensiones aumentan un 8,83% y tienen incluido el medio aguinaldo. Además, las mínimas recibirán un bono de $70.000. En tanto, las asignaciones familiares incrementan un 41,48%, por lo que la AUH será de $74.354 y la Asignación Familia por hijo de $37.177 para el primer rango de ingresos.

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 14 de junio

DNI terminados en 6: 18 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 19 de junio

DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de junio

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 24 de junio

DNI terminados en 8: 25 de junio

DNI terminados en 9: 26 de junio

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 24 de junio

DNI terminados en 8: 25 de junio

DNI terminados en 9: 26 de junio

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 13 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 14 de junio

Todas las terminaciones de documento: 11 de junio al 11 de julio

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 13 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 14 de junio

Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 11 de julio

DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 1 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 2 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimoJubilaciones y pensiones que superen un haber mínimoAsignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por HijoAsignación por EmbarazoAsignación por Prenatal y MaternidadAsignaciones Pago ÚnicoPensiones No ContributivasAsignaciones Familiares de Pensiones No ContributivasPrestación por Desempleo

E.H