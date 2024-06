"No dejo de pensar, todavía estoy shockeada, angustiada... Dejé a mi hijo para que lo cuiden y nadie en ningún momento se dio cuenta que él no estaba en el jardín, estuvo 10 minutos solo en la calle y le podría haber pasado cualquier cosa", contó con la voz entrecortada, Candela a LMCipolletti.

Candela Martínez es una joven mamá que ayer vivió una situación grave y sumamente preocupante: su hijo de 1 año y 6 meses cruzó no solo la puerta del Jardín de Infantes al que asiste, ubicado sobre calle General Paz de Cipolletti, sino también el portón que da a la transitada calle, y ninguna docente advirtió su falta.

Esto ocurrió el viernes, alrededor de las 9,30, y la mamá recién se enteró del hecho cuando fue a retirar al bebé para llevarlo a su casa, sobre el mediodía.

Según comentó, el nene estaba solo, nunca le dijeron si estaba sobre la vereda, la calle y a qué distancia, pero lo cierto es que una pareja que aparentemente se movilizaba en camioneta, lo vio y una mujer bajó y lo tomó en brazos. Debido a la cercanía posiblemente, lo llevó al jardín donde nadie se había dado cuenta que faltaba el menor.

"Nunca me llamaron cuando pasó el hecho, nunca se percataron de que no estaba con ellos y minimizaron todo. Esto es una negligencia y no puede quedar así, porque no quiero que algo así o peor le pase a otra criatura", explicó Candela, quien ahora pide ayuda para encontrar a la mujer que socorrió a su hijo "para agradecerle y saber qué fue lo que pasó, dónde lo encontró", añadió. La mujer confirmó que realizó una exposición policial y prevé realizar una acción judicial.

Él camina desde los 11 meses, como todo chico es inquieto pero todavía no habla mucho. Solo gracias a Dios no le pasó nada pero no quiero ni pensar lo que pudo haberle ocurrido".

El jardín cuestionado está ubicado en barrio El Manzanar, mencionó, "Yo pago para que cuiden a mi hijo mientras tengo que trabajar y lo menos que hicieron fue cuidarlo. No están capacitadas para estar ahí", cuestión la joven mamá.

Según precisó, salió llorando cuando fue a buscar al pequeño entre explicaciones y pedidos de disculpa de la directiva a cargo. "La directora me dijo 'mamá vení que vamos a Dirección. Subimos y le digo ¿mi hijo está bien?. Me dice 'pasó una situación' y pensé que se cayó, llamaron a una ambulancia... cualquier cosa. Pero me dice el nene 'se escapó del jardín' ahí entré en shock". Luego se labró un acta sobre lo sucedido y se realizó la presentación ante la Policía.