El escultor chubutense Aldo Beroisa diseñó el monumento de Malvinas más grande del país, que será inaugurado el próximo domingo 9 de junio en Zapala, Neuquén, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, autoridades nacionales y locales, y centros de veteranos de todo el país.

El soldado, con una rodilla apoyada en el suelo, empuña la bandera argentina por la que peleó, va a seguir peleando y está dispuesto a morir. Es un soldado que no tiene armas, ha regresado del combate, abraza la causa Malvinas, y procura unir al pueblo argentino.

La bandera derrama en el suelo argentino y lo cubre al hombre. La rodilla levantada denota que no hay sumisión. “Por esta me jugué, voy a jugarme y voy a morir”, resume Beroisa el sentido malvinizador de este monumento colosal de 17 metros y 180 toneladas.

Beroisa nació en El Maitén, Chubut, y ha realizado varias obras en el sur de la provincia y en el norte de Santa Cruz.

La Municipalidad de Zapala, Neuquén, lo convocó para que diseñara un monumento de Malvinas que en principio iba a tener 4 metros, pero sobre la marcha se dieron cuenta de que había que hacer algo mucho más grande.

Beroisa contó que el Municipio de Zapala quería un soldado que estuviera en suelo argentino y que no portara un arma.

El artista pensó en mostrar un soldado “que tuvo el coraje de enfrentar a la OTAN”, de ahí que empuña la bandera con valor y determinación.

“Conocí muchos hombres que estuvieron en Malvinas y se me pone la piel de gallina cuando me hablaban”, dice Beroisa quien se inspiró en sus experiencias de haber tenido un contacto directo con ex combatientes.

En lo personal, Beroisa cuenta que sus padres le infundieron los valores de respeto por los símbolos patrios, y esto lo marcó para siempre.

“Está hecho para el veterano que participó del conflicto tanto en Malvinas como en el territorio. Hay que Malvinizar de vuelta nuestra nación. No quiero ser parte de la división de mi país, quiero que mi país se una”, concluye.

Fuente Jornada