Viernes 31 de Octubre de 2025
31 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Fiscalía recupera herramientas robadas en allanamiento en Lago Puelo

La DPI de la Comarca, con apoyo de la Policía Científica, ejecutó una orden judicial que permitió secuestrar un taladro eléctrico, dos baterías y celulares hurtados en un complejo de cabañas.
Por Redacción Red43

Una investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, obtuvo hoy un paso clave con la autorización y posterior ejecución de un allanamiento en una vivienda. La medida fue solicitada por la Fiscalía y autorizada por un juez penal con el objetivo de reunir pruebas en el marco de una incipiente investigación por el hurto de herramientas en un complejo de cabañas. Los elementos recuperados serán devueltos a la víctima.

 

La orden judicial autorizó la entrada y registro de la vivienda y sus dependencias, así como la requisa personal del residente. La diligencia fue ejecutada a partir de las 08:27 horas de la mañana de hoy viernes, tras recibirse la autorización correspondiente.

 

El procedimiento resultó positivo ya que se encontró y se secuestró, un maletín que contenía un taladro eléctrico, dos baterías y su cargador, además de dos teléfonos celulares.

 

El operativo de allanamiento realizado por la DPI de la comarca, contó con la colaboración de personal policial de la Comisaría de Lago Puelo y de la Policía Científica de la Comarca Andina.

 

Con estos resultados la Fiscalía requerirá la apertura formal de la investigación.

T.B

 

