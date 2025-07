Queda una vacante para el Torneo de Futsal Femenino en Paso de Indios

Paso de Indios es una localidad tan pequeña con tan grandes jugadores. Tanto en mujeres como en varones; tanto en los más peques, como en las más niñas. Todos juegan al futsal. En Paso de Indios se respira futsal, se vive futsal.

Patricio Ñanculeo es el referente del deporte del lugar y entrenador de todas las categorías del Club Social y Deportivo Paso de Indios. Participaron en la Asociación Sanmartiniana de Futsal con muchas categorías. Las chicas salieron subcampeonas, los mayores lograron el ascenso a la A y los más peques aprendieron como siempre.

- Qué lindo torneo se mandaron. Muchos premios se llevan para Paso de Indios.

- Sí, estuvo muy bueno, muy bonito. Me hubiese gustado ganar las finales que perdimos hoy (por el domingo 20 de julio), pero bueno, a veces no se da. Con las chicas estuvimos varios goles arriba, luego no la metimos y después sufrimos en el arco nuestro.

- Estuvieron a solo quince segundos de ganar el título.

- Exacto. Pero, bueno. Igual quiero agradecer a Juan Pablo Diaz que nos aceptó que pudiéramos acá en José de San Martín y bueno, vamos a trabajar para ver si podemos lograr algo un poquito más.

- Hablame del torneo que se viene ahora en agosto allá en tus pagos.

- Sí. es el fin de semana del 22 al 24 de agosto. Es una fecha triste para nosotros (hace un año falleció su hija Fátima, precisamente jugando al futsal en un torneo desarrollado en Trelew), pero bueno, es una manera de homenajear a nuestra niña, que se nos fue de esta vida jugando al fútbol.

- Me decías que queda solamente una vacante.

- Sí, teníamos los 12, pero un equipo nos dijo que no podía viajar, así que bueno, ahí queda la vacante, así que pero hay algún equipo que quiera venir a jugar que nos avise (comunicarse al 280 4 879375).

- A ver, confirmanos quiénes van a estar, al menos para saber el nivel del torneo.

- Sí, hasta ahora la 16 de Rawson, Alma Libre de Gastre, Panteras y Deportivo Maxi ambas de Trelew, equipos de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia. De acá va Costanera Sur, va Malvinas de Gobernador Costa. Va a ser un torneo de nivel.

- Van las campeonas, las chicas de Malvinas de Gobernador Costa. ¿Buscarán la revancha?

- Si, se puede dar la revancha. Igual quiero felicitar a Malvinas que hicieron un torneo bárbaro. Nuestras chicas hicieron un torneo bárbaro y los chicos de la B también (perdieron la final pero ascendieron a la A).

Nosotros venimos a estos torneos para sumar, para competir. Si se puede ganar, bárbaro, si no se puede… no hay problema.

- Háblame de los peques del Pasos de Indios.

- Son muy impresionantes, son niños muy respetuosos, trabajan mucho, se esfuerzan mucho. Por ahí no se dan los resultados, pero tratamos de dejarlo todo para que ellos puedan tener estas alegrías en cada viaje que hacemos.

- ¿Cuánta gente reúne el CSD Paso de Indios? ¿Cuántos chicos y chicas participan en este proyecto deportivo?

- Los que juegan son más o menos 80 ó 90. Después están los papás porque ellos ponen sus autos, ponen su tiempo, ponen plata para poder estar acá, Estamos muy agradecidos con ellos.