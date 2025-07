Maika Perich "Me parece que está bueno que el mérito se convierta en algo tangible"

Maika Perich fue reconocida en Legislatura del Chubut por el mejor promedio de la provincia.

Con un puntaje de 9.97, la ex estudiante de la 713 de nuestra ciudad fue destacada y contó sus proyectos a futuro: "Surgió desde la escuela, se hace una vez termina el ciclo lectivo, fue todo muy sorpresivo porque no estaba al tanto de cómo se haca, estoy muy contenta. Espero esto sea algo que no quede acá".

La primaria la realizó en la Fundación Educativa Esquel: "Luego asistí a las 713 y estoy muy agradecida por todo lo que me brindó, siempre tuve facilidad para hacer las tareas, no tanto el estudio sino la constancia, la rutina".

Este año comienza los estudios en Buenos Aires: "Voy a estudiar Economía Empresarial", detalló, celebrando también el acceder a una beca: "Me parece que está bueno que el mérito se convierta en algo tangible que nos ayude, siendo del interior si uno quiere irse a estudiar se vuelve un poco cuesta arriba".

El mensaje para todos los estudiantes de la provincia: "Vale la pena sentarse y estudiar, invirtiendo en tu propio futuro, la vida te reconoce el esfuerzo".

SL