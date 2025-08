Un esquelense será de los primeros latinoamericanos en pisar el escenario del Opera House en Australia

Bruno Yagüe es un artista esquelense que lleva 2 años viviendo en Sidney, Australia.

Allí, se está preparando para pisar el escenario del Opera House, que para quienes no conocemos Australia, nos cuenta: "es uno de los teatros más emblemáticos del mundo, vendría a ser el equivalente a lo que sería un Teatro Colón en Buenos Aires. Es uno de los edificios arquitectónicamente hablando también más lindos y más maravillosos del mundo".

Fónica es "la primer banda latinoamericana y la primer banda de rock latino y rock en español en presentarse en este escenario", cuenta con orgullo desde allá: "yo ingresé a la banda ya formada, que existe desde el año 2021, así que es bastante reciente".

Si bien se formaron en Sidney, la banda hoy la integran cuatro argentinos: "y los fundadores y la manager son de Colombia, es bastante multicultural. Fónica es una banda que rinde tributo y homenaje al rock latino, desde Argentina a México, pasando por artistas como Gustavo Cerati, los Cadillacs, Molotov, Maná, Juanes y el público que nos sigue en su gran mayoría es un público latino".

La migración latina se nota en Australia: "después de las últimas grandes oleadas migratorias de Latinoamérica para este lado, nos encontramos con una comunidad muy hambrienta de volver a vivir esta experiencia del rock latino, por eso nosotros la llamamos como The Latin Rock Experience. Hay mucha gente que se vino acá hace muchos años capaz o que están viviendo acá y tienen familias y tienen hijos acá y que de repente capaz que no escuchan una canción de rock latino o que van a ver una banda que toca rock latino hace 10 años o 20 años".

Nostalgia y raíces reencontradas a través de la música: "Es volver a esos momentos como de la juventud, de la adolescencia, de cuando todos éramos chicos y escuchábamos Los Enanitos Verdes, Fito Páez, Los Cadillacs, así que bueno, es como un punto de reencuentro también para toda la comunidad latina, nosotros este tributo lo hacemos justamente como un aporte, obviamente acá en Australia es un lenguaje diferente, una forma de vida diferente y se extraña un montón".

Bruno Yagüe y Fónika suenan con volver a Argentina y traer su sonido incluso a Esquel: "La verdad que nos encantaría y es algo que lo retenemos como una meta. En este momento nosotros estamos haciendo giras por Australia. Cualquier rinconcito del mundo donde haya comunidad latina y donde haya gente que quiera conectar con sus raíces o siempre va a haber como un público para nosotros ahí".

Por lo pronto, ensayan pensando en el viernes porque el recital ya está sold out: "El show se hizo sold out un mes antes de la fecha, o sea que ya no hay más entradas, de hecho, viste que nosotros, bueno por lo general creo que es más los argentinos, pero como que esperamos a último momento, viste, para comprar la entrada, como la última semana y la verdad que tengo un montón de amigos y gente conocida acá que bueno, que se quedó sin entrada por eso justamente yo por lo menos nunca lo había vivido antes, así que es una experiencia muy especial,

La invitación a distancia también es para seguir las aventuras de la banda por redes y por que no, quien lee estas líneas desde Australia sepa que allí hay coterráneos con quien sentirse un poco argentino a la distancia: "a toda la gente de Esquel y de la comarca y de los alrededores a que estén conectados a través de las redes sociales y que nos sigan y que nos como den su apoyo, sobre todo el público esquelense que yo lo llevo en el corazón porque me han hecho el aguante toda mi carrera musical".

Desde sus años escolares a No Reactivo, o Rider Band, a la distancia o de visita, la música acompaña a Bruno sin tiempo ni fronteras.

SL