“No pudimos llegar a un acuerdo”: Taccetta cuestionó a Trevelin por el módulo 2

La situación por la utilización del módulo 2 de enterramiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) continúa judicializada entre los municipios de Esquel y Trevelin, en medio de diferencias por el uso de la infraestructura construida por la Municipalidad de Esquel.

Durante la inauguración del nuevo módulo, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el Municipio ya presentó su posición ante la Justicia y que elevó la ordenanza sancionada recientemente, mediante la cual se dispone la baja del convenio marco existente.

“Está judicializado, hemos hecho la contestación y elevamos la ordenanza sancionada un mes atrás, en la cual se disponía la baja del convenio marco”, explicó Taccetta.

El intendente sostuvo además que la voluntad de la Municipalidad de Esquel es operar exclusivamente el nuevo módulo 2, construido con fondos municipales.

“Entendemos que esta inversión, como fue hecha con fondos del municipio de Esquel, fondos de todos los contribuyentes, son los vecinos de Esquel quienes tienen que utilizarlo”, afirmó.

La Municipalidad de Esquel estableció el 7 de septiembre como fecha prevista para dejar de operar el módulo 1 y comenzar a disponer los residuos en el nuevo módulo.

Taccetta indicó que, hasta el momento, no hubo comunicación con el Gobierno de Trevelin para alcanzar un acuerdo.

“Nosotros ya notificamos que no tuvimos ninguna comunicación con el Gobierno de Trevelin, que son los que están poniendo excusas continuamente”, manifestó.

En ese sentido, también vinculó el conflicto por el uso del módulo con la existencia de la deuda del Municipio de Trevelin con Esquel y señaló que no pudieron alcanzar un acuerdo sobre ambos temas.

“Si es una cuestión de fondos, una cuestión económica del municipio de Trevelin, no está mal aceptarlo y decirlo, pero hemos notificado y no nos han contestado”, sostuvo.

Respecto de lo que ocurrirá con los residuos provenientes de Trevelin a partir del 7 de septiembre, Taccetta evitó anticipar una decisión y señaló que será la Justicia la que determine los próximos pasos.

“La Justicia seguro se va a definir más allá del 7 de septiembre”, afirmó el intendente, quien remarcó que el Municipio de Esquel mantendrá su postura mientras espera una resolución judicial.