°
-8°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina El BolsónBomberos Voluntarios El Bolsón
06 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Encontraron un vehículo incrustado en la vegetación tras un accidente en Ruta 40

El vehículo fue hallado entre la vegetación y sin ocupantes tras un despiste en la Ruta 40 Norte, cerca del puente Los Repollos. Bomberos de El Bolsón acudieron al lugar y luego fue retirado por sus propietarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un accidente en Ruta 40 Norte fue verificado durante la mañana de este jueves luego de un aviso recibido por Bomberos Voluntarios de El Bolsón desde Seguridad Vial. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente Los Repollos y el vehículo involucrado fue encontrado fuera de la calzada, entre la vegetación, sin personas en su interior.

 

Según informaron desde Bomberos, el aviso se recibió alrededor de las 10.10 horas. Ante la situación, se despachó la unidad de rescate para constatar lo ocurrido. Al arribar al lugar, el personal encontró un vehículo incrustado en la vegetación.

 

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas, el despiste habría ocurrido durante la noche anterior, aunque hasta ese momento no había registros ni avisos sobre personas afectadas.

 

 

Durante la intervención se realizaron tareas de revisión de la zona y despeje del sector para asegurar las condiciones del lugar. Minutos después, se presentaron los propietarios del vehículo para retirarlo.

 

El operativo se desarrolló con la participación conjunta de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y Seguridad Vial.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron un vehículo incrustado en la vegetación tras un accidente en Ruta 40
2
 Esquel salió a la calle en rechazo a la Ley de Propiedad Privada
3
 Operativo “Peppa Pig”: la pista que terminó destapando una red de droga sintética entre Buenos Aires y Chubut
4
 Falleció Darío James, intendente de Gaiman
5
 Chocolate, nieve y sabores patagónicos: Esquel tendrá un festival para disfrutar el invierno
1
 UNPSJB Esquel: La Facultad de Ingeniería busca docente en Matemática
2
 Aprobaron el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que permite cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario de Nación
3
 Fuerte choque entre dos vehículos en la Ruta 40 dejó cinco personas trasladadas al hospital
4
 Con un minuto de silencio, homenajearon al fallecido concejal Fernando Raposeiras
5
 Formarán nuevos Auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -