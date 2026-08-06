Encontraron un vehículo incrustado en la vegetación tras un accidente en Ruta 40

Un accidente en Ruta 40 Norte fue verificado durante la mañana de este jueves luego de un aviso recibido por Bomberos Voluntarios de El Bolsón desde Seguridad Vial. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente Los Repollos y el vehículo involucrado fue encontrado fuera de la calzada, entre la vegetación, sin personas en su interior.

Según informaron desde Bomberos, el aviso se recibió alrededor de las 10.10 horas. Ante la situación, se despachó la unidad de rescate para constatar lo ocurrido. Al arribar al lugar, el personal encontró un vehículo incrustado en la vegetación.

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas, el despiste habría ocurrido durante la noche anterior, aunque hasta ese momento no había registros ni avisos sobre personas afectadas.

Durante la intervención se realizaron tareas de revisión de la zona y despeje del sector para asegurar las condiciones del lugar. Minutos después, se presentaron los propietarios del vehículo para retirarlo.

El operativo se desarrolló con la participación conjunta de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y Seguridad Vial.

O.P.