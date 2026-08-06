La Comarca vuelve a marchar este jueves ¿Dónde y a qué hora es la convocatoria?

Mientras el Senado se prepara para debatir este jueves desde las 14 el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, organizaciones sociales, sindicales y políticas de El Bolsón y la Comarca Andina confirmaron que sostendrán la movilización prevista para esta tarde en rechazo a la iniciativa.

La convocatoria fue anunciada este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la sede de ATE Andina Sur. Sin embargo, horas después el escenario legislativo cambió: el oficialismo decidió retirar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. Aun así, quienes impulsan la marcha señalaron que mantienen su postura porque entienden que el texto conserva otros puntos que consideran perjudiciales.

La marcha comenzará a las 17

Las actividades empezarán a las 15 en el Paralelo 42 con volanteadas y expresiones abiertas. A las 16.20 está previsto un caravanazo hacia la plaza Pagano y, desde las 16.30, habrá una radio abierta con lectura de documentos y actividades organizadas junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra y jubilados.

La marcha partirá a las 17 bajo la consigna "Por la soberanía popular y plurinacional en defensa de nuestros territorios".

Sandra Contreras, secretaria general de ATE Andina Sur, explicó que la convocatoria busca mantener el trabajo conjunto de organizaciones de ambos lados del Paralelo 42 y remarcó que la modalidad responde a una construcción que vienen sosteniendo desde hace varios años frente a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

El rechazo se mantiene pese a los cambios en el proyecto

Durante la conferencia, Natacha Mansilla, de SITRAED, sostuvo que las organizaciones consideran que el proyecto representa un riesgo para la defensa del territorio nacional y convocó a la población a participar de la movilización. "Es fundamental que toda la población salga a la calle el 6 de agosto a manifestarse y a defender nuestro territorio", expresó.

Por su parte, el secretario general de Unter El Bolsón, Aníbal Fernández, señaló que el rechazo no estaba centrado únicamente en las modificaciones a la Ley de Tierras. Según indicó, las organizaciones también cuestionan aspectos vinculados con los desalojos, las expropiaciones y el tratamiento de tierras afectadas por incendios, temas que permanecen dentro de la iniciativa que debatirá el Senado.

Fernández agregó que la movilización también busca enviar un mensaje a los representantes nacionales antes de la sesión de este jueves. "Queremos que la voz de la Comarca Andina llegue al Congreso y que quienes fueron elegidos para representar a la ciudadanía sepan que sus decisiones tienen consecuencias", sostuvo.

Un debate que cambió en las últimas horas

La convocatoria fue organizada cuando el proyecto todavía incluía modificaciones a la Ley de Tierras, uno de los puntos que más rechazo generó entre distintas organizaciones del país.

Sin embargo, antes de la sesión prevista para este jueves, el oficialismo resolvió retirar ese capítulo para facilitar el tratamiento del resto de la iniciativa.

De esta manera, el Senado debatirá desde las 14 las reformas que permanecen en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, entre ellas las relacionadas con desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego.

En ese contexto, las organizaciones de la Comarca Andina decidieron mantener la marcha y concentrar el reclamo sobre el conjunto de la iniciativa que continuará en discusión en la Cámara alta.

O.P.