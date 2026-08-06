Entre un guiño del sol y el regreso de la nieve: Así sigue la semana

El jueves comenzará con ambiente muy frío y temperaturas cercanas a los -2°, favoreciendo heladas sectorizadas en zonas propensas. Durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones.

Con el paso de las horas la temperatura irá en ascenso hasta ubicarse alrededor de los 6°, la máxima prevista para la jornada. Será el momento más agradable del día antes de un nuevo cambio en las condiciones.

Desde la tarde aumentará la nubosidad y volverá la probabilidad de precipitaciones. En los valles podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que en sectores altos de la cordillera no se descartan nevadas. Hacia la noche esa posibilidad continuará.

El viento del oeste también ganará intensidad durante la tarde, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en áreas expuestas, especialmente en zonas altas.

La isoterma de 0° se mantendrá muy baja durante la mañana, entre 300 y 600 metros, y ascenderá gradualmente durante la tarde. Ese comportamiento seguirá favoreciendo la presencia de nieve en sectores elevados si finalmente se concretan las precipitaciones.

Así, la semana continúa mostrando un invierno cambiante: después de un respiro con algunos claros, el pronóstico vuelve a poner bajo seguimiento la evolución del tiempo para la segunda mitad del jueves.

O.P.