-2°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina Bomberos Voluntarios El BolsónEl Bolsón
05 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un auto se incendió a metros del cuartel de Bomberos

El incendio ocurrió este martes por la noche en El Bolsón. El vehículo sufrió daños importantes en el sector del motor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un vehículo sufrió un incendio este martes por la noche en El Bolsón, a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios. El hecho fue advertido por vecinos que se acercaron a la guardia para dar aviso de la situación.

 

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el episodio se registró alrededor de las 21.20 sobre calle Rivadavia, a media cuadra del cuartel en dirección sur.

 

Tras recibir el aviso, se despachó una unidad al lugar. Al arribar, los bomberos encontraron el automóvil con fuego en el compartimiento del motor. El propietario del vehículo no se encontraba en el sitio al momento de la intervención.

 

 

Luego de las tareas de extinción, el incendio fue controlado y se determinó que el rodado sufrió daños de aproximadamente un 40 %, concentrados principalmente en la parte delantera.

 

El hecho quedó circunscripto al vehículo afectado y la intervención permitió evitar que el fuego se propagara.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un gobernador patagónico frenó en la ruta para rescatar a un guanaco atrapado en un alambrado
2
 El municipio de Esquel abrió una nueva inscripción para terminar el secundario y acceder a cursos gratuitos
3
 #TodosPorLeo: organizan una gran peña solidaria para ayudar a una familia de Esquel
4
 ¿Cómo ayudar a los trabajadores del casino y participar por $1 millón?
5
 Respiración, postura y bienestar: llega un taller gratuito de hipopresivos a Esquel
1
 Este jueves habrá un corte de energía programado en Esquel
2
 "La plata no alcanza": preocupación en el comercio por la baja del consumo y los puestos de trabajo
3
 ¿Mercado Pago puede llamar a tus contactos si tenés una deuda? La polémica que preocupa a usuarios
4
 Soberanía, historia y el valor de las Mujeres de Malvinas: esquelenses nos representan en el 4° Encuentro Federal
5
 Torres: “En Chubut no vamos a ser cómplices de la usura que afecta a los trabajadores públicos”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -