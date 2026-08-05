Un auto se incendió a metros del cuartel de Bomberos

Un vehículo sufrió un incendio este martes por la noche en El Bolsón, a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios. El hecho fue advertido por vecinos que se acercaron a la guardia para dar aviso de la situación.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el episodio se registró alrededor de las 21.20 sobre calle Rivadavia, a media cuadra del cuartel en dirección sur.

Tras recibir el aviso, se despachó una unidad al lugar. Al arribar, los bomberos encontraron el automóvil con fuego en el compartimiento del motor. El propietario del vehículo no se encontraba en el sitio al momento de la intervención.

Luego de las tareas de extinción, el incendio fue controlado y se determinó que el rodado sufrió daños de aproximadamente un 40 %, concentrados principalmente en la parte delantera.

El hecho quedó circunscripto al vehículo afectado y la intervención permitió evitar que el fuego se propagara.

O.P.