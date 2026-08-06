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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Investigan cómo responde el corazón de los nadadores en aguas frías para mejorar su seguridad

El cardiólogo Eduardo Filippini desarrolla un estudio con ultrasonido cardiovascular durante el Mundial de Natación de Aguas Frías. El objetivo es analizar la adaptación cardíaca y detectar posibles riesgos en condiciones extremas.
Por Redacción Red43

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Durante el Mundial de Natación de Aguas Frías se desarrolla un estudio médico que busca conocer cómo responde el corazón de los nadadores ante las exigencias de competir en temperaturas extremas.

 

El médico cardiólogo y especialista en ultrasonido cardiovascular, Eduardo Filippini, explicó que la investigación analiza imágenes cardíacas antes y después de las pruebas para evaluar la adaptación del organismo.

 

"Ya desde el año pasado empezamos a desarrollar este trabajo de investigación donde analizamos las imágenes cardíacas en ultrasonido cardiopulmonar antes y después que naden para evaluar cómo se adapta el corazón", señaló.

 

El estudio también busca identificar posibles episodios de congestión o edema pulmonar mediante herramientas específicas de diagnóstico.

 

"Estamos aumentando el poder estadístico del estudio y profundizando algunos datos puntuales que encontramos el año pasado, que es para ver cuánto y qué pacientes generan edema pulmonar", explicó Filippini.

 

El especialista destacó que los avances obtenidos ya fueron presentados en congresos internacionales y remarcó la importancia del trabajo para brindar mayor seguridad a los deportistas.

 

"El fin último es darle más seguridad porque estos nadadores navegan en condiciones muy extremas y muchos días seguidos", concluyó.

 

 

 

R.G

 

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