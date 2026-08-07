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Por Redacción Red43

El Senado aprobó la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto pasa a Diputados

La Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra en el Senado. Para conseguir la media sanción, el oficialismo retiró del proyecto los capítulos sobre tierras, manejo del fuego y barrios populares.
Por Redacción Red43

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El Senado de la Nación aprobó por 37 votos a favor y 33 en contra, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas incluidas por el Gobierno nacional en su agenda de reformas. Con la media sanción, el texto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

 

La aprobación fue posible luego de una serie de modificaciones sobre la versión original. Durante las negociaciones, el oficialismo aceptó retirar los artículos que concentraban mayores cuestionamientos entre los distintos bloques para reunir los votos necesarios.

 

Qué cambios quedaron en el proyecto

El texto aprobado incorpora modificaciones al Código Civil y Comercial, principalmente vinculadas con procedimientos de desalojos y expropiaciones. Sin embargo, la versión que recibió media sanción dejó afuera varios de los capítulos que formaban parte de la propuesta presentada inicialmente por el Poder Ejecutivo.

 

 

Entre ellos se encuentran los cambios relacionados con las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. También fueron descartadas las modificaciones vinculadas con el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

 

Una negociación con cambios durante el debate

El proyecto había obtenido dictamen en mayo, pero durante su tratamiento legislativo incorporó más de una decena de modificaciones.

 

La discusión se concentró especialmente en los capítulos vinculados con tierras, manejo del fuego y barrios populares. Finalmente, el oficialismo decidió retirarlos para sumar el acompañamiento de sectores dialoguistas y avanzar con la media sanción.

 

 

Con la votación de este jueves, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó habilitada para continuar su recorrido parlamentario. Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde el proyecto deberá ser debatido nuevamente antes de definir si finalmente se convierte en ley.

 

 

O.P.

 

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