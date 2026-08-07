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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta por nieve: Así comienza un fin de semana bien invernal

Este viernes llega con lluvias, nevadas, viento fuerte y alerta amarilla en la Comarca Andina. El pronóstico anticipa más nieve y bajas temperaturas durante el fin de semana.
Por Redacción Red43

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La lluvia que comenzó durante la madrugada marca el inicio de un viernes que tendrá un cambio de escenario en la Comarca Andina. Para las próximas horas se anuncian lluvias y nevadas, mientras rige una alerta amarilla por nieve durante la mañana.

 

El aviso contempla nevadas persistentes de variada intensidad, con una acumulación estimada de 10 a 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente. Los mayores acumulados se esperan en sectores cordilleranos, donde también puede reducirse la visibilidad por viento blanco.

 

Además, no se descarta que la precipitación se presente por momentos como una mezcla de lluvia y nieve.

 

 

Mañana con precipitaciones y viento

 

Durante las primeras horas del viernes continuará el tiempo inestable. La temperatura se ubicará alrededor de los , con cielo cubierto y precipitaciones.

 

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la temperatura podría acercarse a los 4° o 5°, aunque el viento del oeste tendrá un papel importante en la sensación térmica. Se esperan vientos de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h.

 

Durante la tarde continuarán las condiciones favorables para lluvias y nevadas. Hacia la noche volverá a bajar la temperatura y podrían registrarse valores cercanos a , con continuidad de las precipitaciones y posibilidad de nieve.

 

 

Fin de semana con nieve y mucho frío

El cambio no terminaría el viernes. El sábado aparece nuevamente con nevadas durante la madrugada y la mañana, además de lluvias y nevadas durante la tarde y la noche.

 

La temperatura tendrá un descenso marcado: se esperan alrededor de -5° durante la mañana y hasta -8° hacia la noche, por lo que el fin de semana comenzará con condiciones propicias para heladas y presencia de hielo en sectores donde persista la humedad. El viento también continuará presente, con velocidades de 32 a 41 km/h durante buena parte del sábado y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 70 km/h.

 

Para el domingo, el pronóstico mantiene la posibilidad de nevadas durante la madrugada y la mañana, mientras que luego las condiciones tenderían a presentar mayor nubosidad. 

 

 

Así, la Comarca Andina llega al fin de semana después de varios días de tiempo cambiante, con un viernes marcado por la lluvia y la nieve y un sábado que aparece, por ahora, como la jornada más fría del período.

 

 

O.P.

 

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