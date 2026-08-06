Comienza un curso de primeros auxilios para animales orientado a emergencias y prevención

Este viernes 7 de agosto comenzará un curso de primeros auxilios para animales en El Bolsón. La propuesta abordará atención primaria ante emergencias, prevención de enfermedades y conocimientos básicos de sanidad animal para distintas especies.

La capacitación será dictada por María Fernanda Molina y Ayelén Salvador en la Fundación Cooperar, con encuentros presenciales todos los viernes de 14 a 16.30. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de agosto, por lo que quienes no puedan asistir al primer encuentro todavía podrán sumarse.

Una formación pensada para distintas situaciones con animales

El curso está dirigido a personas que tienen contacto cotidiano con animales, desde quienes conviven con perros y gatos hasta productores, criadores, paseadores, cuidadores y trabajadores vinculados a animales de producción. "Vamos a abordar primeros auxilios y sanidad animal, es decir, enfermedades y cómo prevenirlas. También cómo desenvolverse ante situaciones de emergencia", explicó María Fernanda Molina en diálogo en Red43 Comarca Andina.

La capacitación incluirá contenidos sobre anatomía y fisiología para comprender mejor cómo intervenir ante distintas situaciones, además de manejo seguro del animal, heridas, quemaduras y cuidados iniciales cuando no es posible acceder de inmediato a un profesional veterinario.

Prevención de enfermedades que pueden afectar a animales y personas

Uno de los ejes centrales será la prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas, incluyendo aquellas que pueden transmitirse entre animales y personas.

Ayelén Salvador explicó que muchas enfermedades pueden prevenirse con información adecuada sobre sus formas de transmisión y los cuidados necesarios. "Hay mucha cantidad de casos de personas que se han contagiado enfermedades de sus animales tanto en ambientes rurales como urbanos. La mejor manera de prevenir es conocer cómo sucede la enfermedad", señaló.

Además, la propuesta incluirá contenidos relacionados con manejo de grandes animales, instalaciones, nutrición y cuidados vinculados a la actividad productiva.

Qué hacer antes de la llegada del veterinario

Las capacitadoras remarcaron que uno de los objetivos principales es brindar herramientas para actuar en los primeros momentos de una emergencia. Ante una herida, una quemadura o una situación donde el animal necesita atención, conocer cómo intervenir puede ayudar a evitar complicaciones.

"No hace falta tener conocimientos previos. Vamos a brindar desde la parte anatómica hasta cómo abordar al animal para ayudarlo y no empeorar la situación", explicó Molina.

El curso tendrá una duración de tres meses, con 12 encuentros presenciales y cupos limitados. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse comunicándose con la Fundación Cooperar o al 2944 412807.

O.P.