Fuerte choque entre dos vehículos en la Ruta 40 dejó cinco personas trasladadas al hospital

Un choque en Ruta 40, en el tramo sur de El Bolsón, dejó cinco personas trasladadas al hospital durante la mañana de este viernes. El accidente ocurrió alrededor de las 6:50, a la altura del puesto de Gendarmería, y tuvo como protagonistas a un automóvil y una camioneta.

Según informaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, al lugar acudió una unidad de rescate con la dotación de turno luego de recibir el aviso sobre la colisión.

Rescate de los ocupantes

En el automóvil viajaban cuatro personas. Debido a la forma en que quedó el vehículo tras el impacto, los bomberos debieron realizar tareas de extricación para poder retirar a los ocupantes del habitáculo. Para liberar a las personas fue necesario utilizar una herramienta de corte, conocida como cizalla. Una vez rescatados, los cuatro ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital con politraumatismos.

En la camioneta viajaba una sola persona, que también fue trasladada al centro de salud para recibir atención médica.

Trabajo en el lugar

Además de Bomberos Voluntarios, participaron del operativo personal del Hospital, Policía, Gendarmería y Seguridad Vial.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores de circulación de la zona, durante las primeras horas de la mañana en una jornada de intensa lluvia y alerta por nieve.

Hasta el momento, la información difundida por Bomberos refiere a cinco personas trasladadas al hospital y no aporta mayores detalles sobre la evolución de los heridos ni sobre las circunstancias que provocaron el choque.

O.P.