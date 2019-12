Arcioni sobre minería: "En la Cordillera no se va a tocar absolutamente nada"

Arcioni habló sobre la minería en la provincia, e hizo énfasis en la situación de la Cordillera, donde hubo varios movimientos en los últimos días debido a los dichos del gobierno nacional sobre la actividad en Chubut y los proyectos en curso.

Al respecto, el gobernador enfatizó: "la zona de la comarca, del paralelo 42 y la zona de Esquel, no van a querer explotar si no se habla de la zonificación. Te lo piden los mismos intendentes y los jefes de comuna de la meseta".

"En la Cordillera no se va a tocar absolutamente nada: la Cordillera ya dijo, en su plebiscito, no a la minería".

Refiriéndose a la minería en la Meseta o el resto de la provincia expresó: "Es un desarrollo que hoy necesita la provincia, la zona, pero, por sobre todas las cosas, una minería en la que hay que respetar el medio ambiente; que no sea solamente el estado, si no que haya ONG, que haya universidades; el agua por sobre todas las cosas, y el no uso de cianuro", expresó el mandatario provincial.

"Hay que respetar la voluntad de todos los chubutenses", declaró: "Bajo esas posiciones vamos a dar el debate", pero siempre excluyendo la zona de la cordillera.