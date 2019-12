A pesar de la crisis, el 8 de febrero se correrá el Triatlón de Colico

“Este año ha sido complicado para Chile y para muchas PYME como la nuestra, por eso seguiremos adelante y realizaremos si o si el Triatlón Colico, una carrera preciosa en la que disfrutan deportistas, familias y amigos”, estas son palabras de los hermanos Santiago y Agustín Molina, de Chasqui Producciones, quien respondieron ante las muchas consultas sobre esta prueba, que se mete en el corazón de los triatletas.

Es que organizado de manera privada por los hermanos Agustín y Santiago Molina, el próximo 8 de febrero se llevará a cabo la quinta edición del Triatlón de Colico, lago cercano a la comuna de Cunco, dentro de la región chilena de la Araucanía.

Dicha competencia tiene la particularidad que se realiza sobre lugares de ensueño y es capaz de reunir a los mejores triatletas de elite, a los deportistas amateur y a toda la familia en particular; donde por ejemplo, además de sus bellezas naturales, un motivo de convocatoria es que se lo conoce como “el Triatlón del Asado”, en cuya última edición se cocinaron más de 30 corderos al palo, siendo el Tria de Colico una verdadera fiesta.

Los hermanos Molina, personas muy jóvenes por cierto, estuvieron días atrás en la localidad de Palena, en el seminario de turismo deportivo, donde expusieron sus trabajos en lo que fue el armado del Triatlón de Colico y la gran apuesta fuerte que es el Triatlón de Santiago.

“La idea es creer que podés hacer algo grande”, destacaron en aquel seminario de Turismo Deportivo. “Tenés que estar convencido de lo que hacés y ser responsable”, señalaron además.

En el año 2016, a través de Chasqui Producciones, estos hermanos de Cunco (quienes estudiaron distintas carreras universitarias en Santiago de Chile, decidieron realizar una competencia en un lugar donde prácticamente no había actividad deportiva, en el lago Colico, dentro de la comuna de Cunco, al norte del Lago Villarrica, muy cerca de Temuco, en la región de la Araucanía.

Claro que el lago no está pegado al pueblo del Cunco y hasta ese momento poca relación había entre este lugar, por demás turístico, y la comuna misma.

“Este es un encuentro deportivo que se realiza enteramente con fondos privados”. Fue lo primero que destacaron en el Seminario de Palena. ”Le presentamos el proyecto al alcalde de Cunco, le gustó la idea y empezamos a trabajar”.

“No tenemos apoyo ni de la Comuna de Cunco, como tampoco del Gobierno Regional, es una prueba cien por ciento privada”.

Este tria arrancó en el 2016 con un encuentro deportivo chico, pero observaron que la región tenía un potencial turístico que había que desarrollarlo. “No había actividad deportiva y esta era una puerta que había que abrirla e incursionarla”, destacaron en el seminario de Palena.

“Toda la comuna de Cunco fue beneficiada con este triatlón. Cabañas, minimarket, restaurantes, casa de comida, kioscos y almacenes ofrecen y venden muchos productos cuando se realiza este encuentro deportivo”.

Además las inscripciones para los vecinos de Cunco es gratuita, “porque ellos tomaron esta prueba como algo propio”.

Los hermanos Santiago y Agustín Molina tuvieron un gran reto inicial que era cómo convencer a los atletas a llegarse hasta Cunco, hasta el lago Colico, para participar de esta prueba.

En principio esta carrera se lleva a cabo los días sábado (para el año que viene, la quinta edición, está programada para el sábado 8 de febrero). “Lo primero que pensamos para esta carrera era hacer algo familiar y dijimos pongamos el énfasis, más que en los premios o en las remeras, en hacer un suculento asado para los competidores y su familia”.

“Y la persona de Santiago, podría acercarse con su familia y decir “me voy a correr a Colico, me paso un fin de semana en un lugar maravilloso y de paso me como un cordero al asador”, que más se puede pedir.

Y al final fue tan famoso el asado en Colico que todos conocen a nuestro Triatlón como “el Triatlón del asado”.

En la primera edición corrieron 60 personas, al año siguiente se triplicó con un número exacto de 173. En el 2018 asistieron 250 competidores y este año llegaron a los 300. “Pensamos que para el 2020 el número de corredores será de 350 participantes” destacaron además.

Cunco tiene una capacidad hotelera de 250 camas y para la edición del 2018 explotó dicha capacidad. Por ello para este año contrataron un servicio por demás novedoso: contrataron a un prestador de un hotel móvil. Ese prestador puso, al lado del lago, un total de 12 domos, de cuatro camas cada uno y además una carpa gigante donde ofrecía ahí adentro el desayuno, el almuerzo, la merienda (el once, como le llaman en Chile) y la cena. En verdad, fue una gran solución.

LOS TRES MEJORES DE CHILE

El Triatlón de Colico fue elegido en el año 2018 dentro de las tres mejores del circuito nacional por Trichile. Se caracteriza porque el entorno natural y la familia como protagonistas. Se realiza en un lugar único, de la Región de la Araucanía, específicamente en camping Codihue, a 12 kilómetros de Cunco.

El lago Colico es conocido por sus aguas cristalinas, su bosque nativo que llega hasta el agua y por tener una temperatura agradable a pesar de estar inmerso en la cordillera.

La quinta versión se realizará el sábado 8 de febrero de 2020 y será “Distancia Olímpica”, con 1.500 metros de natación en el Lago Colico, 40 km de bicicleta en la ruta que une el lago con Cunco y 10 km de trote por la Ruta Interlagos, específicamente por la orilla oriente del lago.

Es importante aclarar que esta prueba se puede hacer de manera individual o por equipos.

DATOS A TENER EN CUENTA

El Triatlón de Colico 2020 contará con 5 categorías generales de competencia (tanto para damas como varones).

Las categorías, iguales en varones y mujeres, van de los 18 hasta los 29 años, de los 30 a los 39 años, de los 40 a los 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Se premiará al 1º, 2º y 3º lugar de la categoría general varones o damas con premios en efectivo de 300 US$, 200 US$ y 100 US$, respectivamente.

En todas las categorías se premiará a los tres primeros lugares con medallas.

Todo competidor recibe medalla Finisher.

Los deportistas deberán competir en la categoría correspondiente a la edad que tengan hasta el día 31 de diciembre de 2020. Así, si por ejemplo un deportista que el día 8 de febrero tiene 29 años, y su cumpleaños es el 30 de junio, compite todo el año en la categoría 30 a 35 años.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados podrán recabar más información en la web www. https://www.triatloncolico.cl