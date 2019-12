Los pasajes al exterior de Aerolíneas Argentinas no estarán alcanzados por el 30%

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró hoy que las compras de pasajes al exterior a través de la empresa Aerolíneas Argentinas no estarán alcanzadas por el dólar turista, que prevé un recargo del 30 por ciento respecto del dólar oficial.

"Los pasajes en pesos son en pesos", sostuvo hoy el funcionario en declaraciones a la prensa formuladas al ingresar a la Casa de Gobierno, cuando fue consultado sobre si el dólar turista alcanzará a los pasajes de Aerolíneas Argentinas.



En este punto, sostuvo que "los gastos corrientes que se hagan en dólares llevan el 30 por ciento", mientras que "los que no son así, no".



Uno de los aspectos abarcados por la ley de emergencia económica sancionada el sábado último a la madrugada es el que atañe a las operaciones alcanzadas por el llamado dólar turista, que implica un recargo del 30 por ciento con respecto a la cotización del dólar oficial.

CRÉDITOS UVA

Cafiero confirmó además que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trabajará, de acuerdo con lo establecido por la ley de emergencia económica sancionada el fin de semana, en generar "una nueva fórmula" para calcular la cotización de los créditos UVA, con el fin de "empezar a generar un alivio para las familias que se han endeudado" con esa modalidad. "Lo que hemos hecho con la ley (de emergencia económica) es facultar e instruir al Banco Central, que es quien lleva la cotización de las UVAs, para que trabaje en una nueva fórmula, un nuevo número con respecto a la cotización", precisó. En este sentido, el funcionario entendió que, de esa manera, se podrá "empezar a generar un alivio para las familias que se han endeudado" con este tipo de créditos, actualmente ligados al índice de inflación. "La cotización de la UVA, al ser un número que se ha indexado con la economía, ha hecho que, con cada aumento de inflación, estas cuotas se hicieran impagables", sostuvo Santiago Cafiero en sus declaraciones de esta mañana. De acuerdo con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada el sábado a la madrugada por el senado nacional, el Banco Central tiene la misión de evaluar mecanismos para "mitigar" los efectos negativos del sistema de préstamos UVA, "atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".