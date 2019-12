“Soy un agradecido por todas las cosas que me dio el deporte”

Su vida en sí, es una película en sí misma. Una persona que no tuvo sueños de victorias y de pronto ya de grande participó en tres mundiales.

Seguramente su caso es único en el mundo y a partir de ahora será momento de prestar atención cuando a una persona grande se le despiertan sueños de niños y a eso sueños habrá que perseguirlos.

Darío “Lalo” Ríos nunca soñó con ser atleta y, menos aún, ser integrante del Seleccionado Argentino donde tuvo la suerte de participar en tres mundiales (Polonia, Italia y Villa La Angostura).

Este muchacho de campo tuvo apenas sueños de campo. A lo sumo se le habría cruzado la idea de ser estanciero, domar los mejores caballos y participar en las fiestas camperas.

Nunca soñó cruzar el arco de Brandeburgo, de estar en Berlín, de conocer parte de la historia del Holocausto o simplemente de viajar en avión.

A lo sumo sus sueños se encaminaban más a los festivales de Jesús María o mantener viva la costumbre de los carreros en el Alto Rio Percy.

Jamás pensó en ser Campeón Argentino de Trail, o haber ganado el Campeonato Nacional de Maratón “Día de la Bandera” en Rosario o estar rodeado entre los atletas de elite, porque él mismo es un atleta de elite.

Claro que a veces se viste con la musculosa “Awcache” y muchas veces se olvida de ponerse las zapatillas de atleta y se queda con las alpargatas de campo.

Así es “Lalo” Ríos, bonachón, sincero, humilde, buena persona. Bien de campo.

“Soy un agradecido de todas las cosas que me dio el deporte, por la gente que conocí y por los lugres que recorrí”, destacó el gran atleta que ahora tiene sueños de montaña.

Este viernes, a las 20.30 hs, en la sede del Barrio Bella Vista se proyectará por primera vez, en una especie de “Avant Premier”, el documental Darío “Lalo” Ríos, Corredor de Sueños. Un documental que tiene una duración de 20 minutos y que narra parte de la vida de uno de los mejores atletas de montaña del país.

Se eligió el barrio Bella Vista no por casualidad, se lo eligió porque en ese barrio se crio este hombre de sueños de pibe.

PRIMERO, EN SU CASA

Carlos Ñancucheo es el presidente de la Junta Vecinal de barrio, que algo de atletismo sabe porque uno de sus hijos es Martín Ñancucheo, quien fuera un gran corredor y que desde más de un año intenta volver a la senda del triunfo.

Y con el presidente surgió el siguiente dialogo:

-¿Carlos cómo surge la posibilidad de pasar la película de “Lalo” Ríos acá en la sede del barrio?

-Me llamó el compañero Franco Peláez para ver si estaba la posibilidad y cuando me lo propusieron le dije que no había ningún problema y la junta vecinal está a disposición para que la película se pueda emitir acá.

-¿Por qué pensás que se eligió el barrio Bella Vista para emitir la película por primera vez?

-Es que “Lalo” es de acá del barrio, toda la gente lo conoce de chiquito y él nunca se olvidó de sus raíces. Aunque no viva en este barrio, “Lalo” siempre anda por acá visitando a su familia y a sus amigos. “Lalo” siempre fue y será una excelente persona.

Precisamente esa excelente persona, estaba a su lado y escuchaba atentamente lo que hablamos con Carlos. Y antes que “Lalo” respire la pregunta fue directa al corazón.

-Lalo… ¿Qué significa para vos el barrio Bella Vista?

-Me crié acá, vine a la escuela de acá a la Escuela Nº 24 y a pesar de que ya no vivo acá en el barrio siempre trato de visitar a mi familia y a los amigos. Yo tengo muy gratos recuerdos del barrio Bella Vista, para mi significa todo el barrio Bella Vista.

-¿Y qué te parece la idea de que la primera función de tu película se proyecte acá en el barrio?

-La idea es muy buena. Lo que haremos acá el día 27 será para la gente del barrio, para la gente que uno conoce, seguramente en otro momento se podrá emitir la película en un lugar más grande pero lo importante será que la primera emisión será acá en el barrio, con mi gente, con la gente que me vio crecer y por todo lo que viví acá en el barrio.

-¿Cómo te sentís más cómodo, siendo atleta o siendo actor?

-No, (risas) me siento más cómodo corriendo. El atletismo me cambió mi vida y tener un cortometraje que refleje una parte de mi vida es muy lindo y una satisfacción enorme.

A mí se me complicaba un poco cuando tenía que hablar en la película. Franco me tuvo mucha paciencia, ya que muchas veces tuvimos que cortar y hacer la nota nuevamente.

Claro que trabajar en este documental tuvo su parte linda, porque fue lindo visitar lugares que hace rato que no iba y compartir un asado con amigos.

-¿Y cuál es el mensaje que querés dar con la película?

-Y el mensaje que queremos dar es que uno, a pesar de ser grande, puede hacer cosas increíble, como lo que pude hacer yo de empezar a correr a los 28 años.

Yo soy atleta sin haberlo soñado de chico. Pude conocer lugares que nunca los hubiese conocido si no era por el atletismo y esta película es un lindo mensaje para todos

“Lalo” siendo alambrador nunca se imaginó que iba a participar en tres mundiales, que iba a conocer Berlin, Italia, Polonia, entre otros increíbles lugares.

“Soy un agradecido de todas las cosas que me dio el deporte, por la gente que conocí, por los lugares que recorrí”.

Así es “Lalo” Rios, sincero y sencillo, hombre de campo y atleta; alambrador y maratonista, de pañuelo y boina o de musculosa y reloj con GPS. Así es “Lalo” Rios, cuya vida podrá ser apreciada este viernes en el barrio Bella Vista