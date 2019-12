¡Infopan está de festejo!: Ya se entregaron más de un millón de bolsas

No te pierdas la entrevista

Infopan no para de crecer en nuestra zona. Hace dos años y medio que se instaló en Esquel y hoy no solo se ha expandido por Trevelin y El Bolsón, sino que además ha superado el millón de bolsas entregadas.

Con un modelo de franquicia low cost, que no necesita de personal ni local propio para su funcionamiento, y una propuesta que impulsa el formato de triple impacto, INFOPAN no para de crecer desde su nacimiento en 2012. Esta empresa B, proveedora de soportes de publicidad sustentable en bolsas de papel ecológico -con sello FSC-, no solo se posiciona por tercer año consecutivo entre las franquicias con más aperturas durante 2019 (puesto 3°), sino que, como bonus track para un ejercicio sumamente exitoso, la compañía acaba de desembarcar en Colombia.

Diego Acosta, Manuela Gutierrez y Sonia Painemal, forman parte de este innovador proyecto y en el marco de los festejos por tan grande logro, dialogaron con Red43 para contar sobre el trabajo que realizan en la cordillera.

Primero, Diego Acosta agradeció a las panaderías por entregar las bolsas y cuidar el medio ambiente, también, por el rol importante y solidario que cumplen al colaborar junto a instituciones con la gente que más lo necesita.

"Estamos de festejo, pasamos el millón de bolsas en dos años y medio. Queremos que este proyecto se siga multiplicando, siga creciendo y que cada ciudadano lo tome como propio"

En este sentido, agregó que "este proyecto ha crecido tanto que se expandió hasta Río Negro, con el fin de cuidar el medio ambiente y tener una responsabilidad social".

Además, manifestó su deseo de que los turistas, al recibir estas bolsas, vean lo que se está realizando y tomen conciencia con el cuidado del medio ambiente: "Para generar un cambio colectivo, hay que comenzar por uno mismo y trabajar para el bien común".

Por su parte, Sonia Paileman, contó que forma parte del proyecto por una cuestión de identificación con lo que propone el mismo, es decir, valorar la vida, el medio ambiente y la naturaleza.

Se refirió también, a las actividades sociales que Infopan impulsa estableciendo un vínculo con referentes de instituciones y los niños que concurren a cada una de ellas.

"Hemos realizado talleres de cocina, de danza y de reciclaje, entre otros; son actividades que hacen que esta conciencia ambiental se siga sosteniendo. Somos personas que buscan el cuidado del medio ambiente, por ello, también participamos de diferentes capacitaciones".

Manuela Gutierrez, por su parte, agradeció a toda la gente que pide la bolsa y al aporte del municipio de Esquel en la causa.

"El granito que aportamos desde lo social, nos impulsa a seguir adelante", indicó y posteriormente informó cómo se puede formar parte de este proyecto:

"Para los comerciantes que quieran sumarse a este proyecto de triple impacto y acompañar el cuidado del medio ambiente, pueden contactarse a través de las redes sociales (Infopan Corredor de Los Andes)".

Desde Red43, felicitamos a quienes llevan adelante el proyecto y nos sumamos a la propuesta y pedido del cuidado de medio ambiente.

Mirá la entrevista completa: