El Horcón: Paz y esperanza para el 2020

Un fin de año significa -para muchos- época de reencuentro, repaso de metas y esperanzas renovadas. También es propicio para reuniones familiares y de amigos. Los festejos y despedidas de año comienzan mucho antes del {último día del calendario.

En cuanto al Estado es momento de balance, estadísticas y proyecciones que se intentan plasmar en la ley presupuestaria.

Este 2019 ha sido para los argentinos, muy difícil. El primero de enero será recibido por muchas familias con, al menos, un empleo menos y por tanto, menores ingresos para cubrir sus necesidades.

Pasamos gran parte del año en elecciones y, paradójicamente, pocas caras nuevas asoman al panorama político, hay anuncios de gran impacto, pero también así de grandes son las dudas de cómo se van a llevar a cabo, con lo implementado hasta ahora y lo que se ha dicho que se hará a corto plazo, no alcanza. Elegimos sobre propuestas que, de algún modo, han fracasado de una u otra forma.

Y aún peor, existe un importante número de ´personas con cargos políticos que se enquistan en el estado, sin ni siquiera ser elegidas; pasan toda una vida recibiendo abultados haberes desempeñando funciones para las cuales no están capacitados o sencillamente no son totalmente necesarias. Este mal no termina con el año, ni parece que tiene remedio para el 2020.

En cuanto a Chubut, la pérdida de trabajo privado ha sido alarmante, varias empresas cerraron sus puertas luego de décadas funcionando, las demandas en salud y educación no terminan con el 2019, todo lo contrario, rige la incertidumbre en esos dos sectores, pilares de la sociedad.

La infraestructura de la provincia hace aguas en muchos lugares; no solo hay escuelas que necesitan mantenimiento urgente, las rutas de acceso, por ejemplo, a nuestra ciudad tienen tramos largos de ripio, desapareció el asfalto y los pozos reciben la temporada veraniega dispuestos a complicar el transito vial y muy favorables a los accidentes.

Entre pálidas siempre hay buenas acciones. Una de esas fueron la cantidad de cajas navideñas que armaron esquelenses para otros vecinos.

También muchos aportaron a la Cooperadora del Hospital la cual realizó importantes donaciones para el nosocomio local. Fue un año de comedores comunitarios y merenderos, atendidos por vecinos que ayudaron a vecinos.