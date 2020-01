Conferencia del No a la Mina: "La meseta, históricamente, fue abandonada por todos los gobiernos".

En la conferencia del No a la Mina, Viviana Moreno, una de las representantes del movimiento, expresó que hubo "señales" que hablaban del intento de instaurar la megaminería. Por lo tanto, se comenzó con la reactivación.

En particular, habló del proyecto Navidad, de la meseta: "las excusas son muchas, si la excusa de que la meseta no tiene posibilidades, por eso se va a hacer megaminería, se usaba otra excusa en Mendoza, para decir que en esa provincia, que tiene un montón de producciones, también se iba a hacer megaminería. La naturaleza no eligió el lugar donde va a haber este metal o este producto que quiero extraer, entonces, quienes quieren extraerlo, van a buscar infinidad de razones para hacerlo".

"La meseta, históricamente, fue abandonada por todos los gobiernos".

Agregó que el gobierno "le hace creer a la gente, a los que toman, como posibilidad, a la megaminería, que van a tener otro tipo de vida". "La meseta no quiere megaminería, la gente tiene mucho miedo".

Por su parte, Marianela Herrera, otra de las personas involucradas, explicó que todas las asambleas están en contacto continuo. "La mayoría de la gente está en contra", comentó.

"El mensaje de toda la provincia entera es clarísimo, de que se está en contra".

"La licencia social no la tienen", dijo Herrera. Celebró las manifestaciones que se continúan dando en distintas localidades y declaró que el proyecto de la meseta es una amenaza para la Cordillera.