Impuesto a Internet en Chubut: a qué afecta, quiénes pagarán, cuánto pagarán y cómo se pagará

Ayer, en el Boletín Oficial, se publicó la resolución tomada por el gobierno provincial de agregar un impuesto adicional de Ingresos Brutos a las compras realizadas por internet.

A qué afecta

El nuevo impuesto afectará a otras áreas, pero la más comentada recientemente es la número 8, en que se indica que se gravarán "La comercialización de bienes y servicios a través de internet, medios digitales, plataformas o cualquier otra tecnología digital cuando se verifique que el domicilio del adquirente de los bienes se encuentra en el territorio provincial, o la prestación del servicio se utilice económicamente en la Provincia o que recae sobre sujetos, bienes o cosas radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio provincial, o cuando el prestador o locador contare con una presencia digital significativa en la Provincia de Chubut".

La medida también afectará a ciertas operaciones de compra y venta de inmuebles, fondos comunes de inversión, entre otros.

Quiénes pagarán

Como "presencia digital significativa", se definió: "cuando las operaciones se realicen por acceso libre del adquirente del bien o servicio, radicado o domiciliado en la Provincia del Chubut, a un sitio web sin esfuerzo ni costos adicionales de venta, en los términos que a tal efecto determine La Dirección y que de estas se obtengan ingresos brutos por la prestación de servicios digitales o comercialización de bienes a sujetos domiciliados en la Provincia".

Sin embargo, algunas cosas aún no quedan correctamente definidas: todavía no se define correctamente qué sujetos se verán afectados por la medida, ya que, en el caso de que alguien con domicilio en Chubut hiciera compras o ventas a través de una persona o tarjeta de débito/crédito con domicilio en otra provincia, no está claro si se cobraría este impuesto. Por otro lado, hay casos en que las personas tienen "presencia digital significativa" en Chubut, pero se radican en otras provincias.

Otro de los casos que genera graves inconvenientes es el de las grandes cadenas que hacen operaciones en líneas, por ejemplo, Musimundo, Easy, Sodimac, Frávega y otros. En estos casos, varias de estas empresas pagan los ingresos brutos ya establecidos, pero a la hora de vender por internet como complemento, se les gravará dos veces.

Cuánto se pagará

Respecto a las alícuotas, se definieron para los distintos casos. En particular, serán del 3,5% si la compra no supera los $75.000; 4,5% entre ese valor y $ 900.000; 5,5% por arriba de $ 900.000 y 7,5% cuando la compra sea a través de un intermediario. Esto, por ejemplo, agregará este impuesto adicional a las plataformas como Netflix y Spotify, que ya vieron afectados sus precios por el impuesto PAIS, del 30% para las compras en dólares.

Cómo se pagará

En el Boletín, se establece que el impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en los plazos y condiciones que determine La Dirección, la que establecerá, asimismo, la forma y plazo de inscripción de los contribuyentes y demás responsables. Juntamente con la liquidación del último pago del ejercicio deberán presentar una declaración jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del año. El mecanismo de control, aparentemente, será el mismo que para los ingresos brutos, pero, nuevamente, queda por definirse cómo se actuaría en casos de compra desde otras provincias o con tarjetas con domicilio fuera de Chubut.

En definitiva, pese a que el impuesto ya entraría en vigor, quedan muchas cuestiones por definir. El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, compartió sus opiniones al respecto en una nota de opinión:

El texto completo del Boletín Oficial: