Agresión a Policías en Trevelin: "No es habitual que atenten contra el personal"

El Jefe de la Unidad Regional Esquel, Crio. Vicente Avilés, se refirió al hecho relevante que ocurrió en la localidad de Trevelin, donde un hombre quiso evadir un control policial y agredió con gas pimienta a varios efectivos.

"Fue una situación particular porque no es habitual que atenten contra el personal policial en estos lugares. Es un hecho repudiable. El personal está trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos. El sujeto se da a la fuga, policía lo intercepta y lo reduce. El acompañante afecta a los empleados en la visibilidad y respiración, eso les dio la ventaja", indicó Avilés.

Por otro lado, el Comisario contó cómo fue la entrega del individuo: "El hermano del conductor, en una actitud destacable, lo puso a disposición de la policía para que se hagan las actuaciones de rigor".

Además, Avilés manifestó que el conductor del auto ya tenía antecedentes de alcoholemias: "Tenemos registros de alcoholemia, pero no con agresiones. El conductor es una persona de 40 años, no es un pibe. No es una persona que no conozca como son estas situaciones. Por eso es más repudiable".

Por último, el Jefe de la Unidad Regional Esquel se refirió a la atención a los empleados policiales: "Fueron trasladados al hospital de forma inmediata para ser intervenidos por el químico. Fue una cuestión de horas que estuvieron en el hospital y fueron dados de alta".

Video en desarrollo.