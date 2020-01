Aerolíneas volará con menos frecuencia a Esquel a partir de mayo

Mariano Riquelme, secretario de Turismo de Esquel, informó que, a partir de mayo, Aerolíneas Argentinas reducirá su frecuencia de vuelos a Esquel.

En ese mes, la aerolínea dejará de viajar a la ciudad martes y jueves. Sin embargo, el intendente continuará las gestiones para mejorar la frecuencia de vuelos, como se había prometido.

Recordemos que, en los últimos meses, a partir de los intentos locales y provinciales de potenciar el turismo en la zona cordillerana, el aeropuerto de Esquel se había presentado como una alternativa para llegar a la región, y se habían hecho gestiones con varias líneas aéreas para que elijan las rutas a la localidad o aumenten su frecuencia de vuelos.

Sin embargo, los intentos todavía no fueron exitosos, ya que se trata de una ruta costosa y que no cuenta con el cupo de pasajeros diario necesario para la rentabilidad. El alto costo de los pasajes es privativo y genera que muchos pasajeros elijan Bariloche como una alternativa más económica, incluso con el gasto de pasaje o nafta hacia otros lugares.

El aeropuerto, además, está en obras para su ampliación, a la expectativa de la llegada de nuevos viajeros.

Crhistian Pasquini se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter:

Esquel NO puede darse el lujo de perder una nueva frecuencia de @Aerolineas_AR (quedarian solo 5 semanales). Se torna necesario trabajar en conjunto NO solo para que eso no suceda, sino también para obtener tarifas competitivas, el arribo de nuevas líneas y nuevos destinos