Modificarán la tarifaria para excluir las actividades nuclear y minera

Vecinos autoconvocados por el No a la Mina manifestaron su desacuerdo en los últimos días con las ordenanzas tarifarias aprobadas por el Concejo Deliberante en las que está contemplado un porcentaje tributario a la actividad minera. Concretamente, se contempló la extracción de uranio cuando en Esquel no hay uranio ni hay minería, por lo cual recalcaron que no tiene por qué estar gravado.

Ayer, Sergio Ongarato recibió en su despacho a los autoconvocados y luego del encuentro se comprometió a corregirlo. "Enviaremos al Concejo Deliberante una modificación de las ordenanzas tarifarias donde quedarán excluidas las actividades nuclear y minera metalífera que están en el nomenclador vigente desde 2014", señaló el Intendente.

También participaron de la conversación el Secrteario de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, la Secretaria de Gobierno, Andrea Rowlands, y el Secretario de Ambiente, Daniel Hollman.

Tanto el Presupuesto como la Tarifaria 2020 fueron aprobadas por la mayoría de los concejales en la sesión extraordinaria del jueves 9 de enero.