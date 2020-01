La emoción de Delia Pintos, distinguida en la Expo Ovina como "La mujer de Campo"

Delia Pintos no ocultó su emoción ante la cámara de Red43 luego de haber recibido la distinción y premio como "Mujer de Campo". Vive en una zona cercana a Río Pico, pero toda su vida la pasó en el campo en Gobernador Costa, junto a su familia.

"Es un placer y me siento orgullosa después de todo mi sacrificio y todas mis cosas. Yo soy muy sufrida y no tengo palabras para que la gente se de cuenta del sufrimiento del campo. Yo siempre digo, estando mis padres, ayudando a entrar leña, juntando bosta de vaca, calentando agua en tarros. Fue algo que en la vida me gustó y lo sigo haciendo. Ahora hay más comodidades y es para mi un orgulloso tener un lugarcito. No es mucho lo que tengo, pero tengo unas vacas, las ordeño y hago queso y dulce".