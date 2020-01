Denuncian que en Esquel no se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad

Cansado de callarse, Nicolás González decidió hacer pública a través de Facebook la difícil situación que atraviesan muchas personas con discapacidad en Esquel en lo que se refiere a la inserción en el mercado laboral. Él forma parte hace tres años de un programa nacional llamado 'Promover la Igualdad de oportunidades de Empleo'.

El proyecto "busca la forma de que las personas con alguna discapacidad puedan tener un trabajo fijo, tener un sueldo, una obra social y cómo sustentarse", explicó González consultado por Red43. Establece un período de 8 meses de capacitación, en los que las condiciones laborales no son las mejores según detalló, y luego de ese tiempo no les dan la posibilidad de continuar. En diciembre, se quedó sin empleo en la Secretaría de Trabajo municipal luego de cumplir con ese lapso.

"Para el día de la discapacidad salen todos, pero después se olvidan y nadie más hace nada".

"Desde la provincia y desde la ciudad no se están dando las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad podamos quedar de forma permanente en los lugares que nos contratan", remarcó. Además, la ley 25.689 establece que un porcentaje no menor al 4% del personal dependiente del Estado deben ser personas con discapacidad. "Se sabe que no se cumple, pero es meterse en un terreno que nadie quiere tocar"; explicó Nicolás.

"Hay muchas rampas, pero las personas con discapacidad en Esquel no tienen nada que hacer afuera de sus casas. En otras ciudades hay hasta Secretarías de Trabajo para personas con discapacidad".

