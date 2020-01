Una vecina abrirá un comedor en su casa y pide ayuda para comenzar

En una época donde mucha gente pasa necesidades, la colaboración de quienes puedan siempre es requerida para dar una mano a las familias que la pasan mal. Mariela Caneo tomó la decisión de hacer algo por su cuenta y abrir un comedor, algo que quiere hacer, según cuenta, desde hace mucho tiempo.

No pudo conseguir la sede del barrio Lennart Englund, tampoco la del 28 de Junio y dice que tampoco obtuvo una buena respuesta en el municipio. "Tuve la idea porque hay mucha necesidad por estos lados, es una parte muy olvidada. Nadie me quiso prestar un lugar y se me ocurrió hacerlo en mi casa", relató.

Para que el comedor pueda comenzar a funcionar, necesita recibir donaciones, fundamentalmente de alimentos y productos de cocina. Los vecinos interesados en colaborar pueden acercarse a su casa ubica en Galina y Costanera, sobre Harris, o comunicándose al teléfono 0294515911051

Una vez que esté en marcha, la intención de Mariela es abrir las puertas de su casa dos días por semana y, en un futuro, poder aumentarlo a tres.

La entrevista con Mariela Caneo: