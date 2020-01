Detuvieron a un suboficial del ejército por incendiar el departamento de su expareja

Esta mañana, a las 6:15, una mujer de 34 años fue víctima de un incendio en su departamento. La mujer había radicado una denuncia penal en la Comisaría de la Mujer por violencia de género, contra su expareja, un suboficial del ejército, de 38 años de edad.

El incendio había comenzado desde el interior de la vivienda hacia afuera, por lo cual se había presumido que fue accidental. Sin embargo, pronto la mujer aclaró que había peleado el día anterior con su ex, quien la había agredido físicamente: luego de la denuncia, dicha expareja había enviado mensajes de textos amenazando "Me la vas a pagar, esto no va quedar así". Por tal motivo, se comenzó a investigar si el incendio había sido intencional.

Así, se dio intervención inmediata a la Brigada de Investigaciones, quienes informaron a la Fiscal General que habían comprobado daños en la ventana, por donde, presuntamente, podría haber ingresado una persona. También habían entrevistado a vecinos, quienes dijeron haber escuchado ruidos antes del incidente.

En base a toda esta información, se realizó un allanamiento en el Casino de Suboficiales del Regimiento de Caballería Número 3, lugar de residencia del suboficial.

Allí, se secuestraron elementos de interés para la causa y, además, se detuvo al suboficial para su identificación y un examen médico.

Se puso en conocimiento al jefe de regimiento, Teniente Coronel Mariano Jorge Luccon, al segundo jefe Mayor Jorge Andrés Camarino y al oficial de servicio Teniente Ezequiel Taborda.

En la habitación secuestraron un celular y prendas de ropa.