Brigadistas: fracasó una nueva reunión y continúa el paro

Daniel Catalán aseguró que "no hay ninguna propuesta" de parte del Gobierno.

Luego de reunirse con el Subsecretario de Bosques, Rodrigo Roveta, el representante de los brigadistas, Daniel Catalán, manifestó que no tuvieron respuestas convincentes. Además de la cancelación de los salarios de diciembre que aún faltan, reclaman montos acordados en paritarias el año pasado que no fueron abonados.

"La reunión fue un fiasco porque no había nada concreto. No hay ninguna propuesta, ahora apuntan a nuestra responsabilidad social con respecto a los incendios", subrayó Catalán. "La primera responsabilidad social violentada es de parte del Gobierno que no cumple los acuerdos paritarios firmados el año pasado", consideró.

Confirmó además que continuarán de paro hasta el lunes de la semana próxima: "Lamentamos tener que estar en esta situación, no es cómodo para nosotros pero no nos queda otra alternativa". "De acá al viernes dijeron que van a tratar de buscar alguna respuesta en Rawson. Nosotros vamos a seguir en la calle reclamando", concluyó.