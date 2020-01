Antonena: "Hay ciertos sectores que no comprenden la realidad"

El Ministro de Economía, Oscar Antonena, dialogó este martes con Radio 3 y cuestionó la postura del gremio de los trabajadores legislativos (APEL), que advirtió que no se desarrollaría la sesión extraordinaria si no percibían al menos el 50% de los haberes de diciembre. Además, consideró que hay falta de iniciativa en los diputados y consideró que no hay acompañamiento del Poder Legislativo a la crisis que atraviesa la provincia.

Sobre el primer punto, reflexionó que “si estamos con tanta complicación para pagar los rangos, cómo alguien pude pensar que entre el lunes o el martes vamos a tener mil millones de pesos (que es el 50% del total del tercer rango)”, y el que comprende a los trabajadores legislativos.

“Ponerlo como condicionamiento para trabajar parece extorsivo. Que un sindicato se plante y diga que no va trabajar si no cobra el 50% me parece una desconsideración a la situación que pasamos”, apuntó.

El Ministro de Economía consideró que “pareciera que hay ciertos sectores de la política y el sindicalismo que no comprenden la realidad y se ponen en una posición mezquina, al punto de querer provocar situaciones como esta cuando es necesario llevar estar leyes a la Legislatura”.

Subrayó que si el Gobernador convoca a una sesión extraordinaria “es porque hay una urgencia”, y si “estamos en un proceso de crisis, se necesita que todos estemos involucrados en solucionar”.

Insistió en remarcar que “es una actitud extorsiva” reclamar el pago al sector legislativo ante la convocatoria a extraordinaria, porque “¿y el resto de la administración? ¿Y los jubilados? Como son ellos los que dan la luz, la limpieza y abren las oficinas pretenden que se les pague primero a ellos”, explicó.

Ante esto, consideró que “acá hay una crisis de valores, de falta de responsabilidad frente a lo que estamos pasando. Acá perdemos todos. Se toman lugares muy individuales –y- así estamos”, continuó.

Continuando con su lectura, el responsable de la cartera de Economía sostuvo a Radio 3 que no hay al menos por el momento iniciativas del Poder Legislativo para sortear la crisis. “El Ejecutivo presentó propuestas y necesitaríamos que los legisladores legislen, que aporten y construyamos entre todos”, comenzó.

“Nosotros estamos en el Gobierno y tenemos que ejecutar pero los legisladores tienen que dar su apoyo –apuntó y remarcó que– necesitamos que los diputados también propongan, no es solo el Ejecutivo. Parce que de pronto los diputados se sientan para ver que trae el Ejecutivo y ellos también fueron electos por el pueblo y tienen responsabilidades”.

Insistió en señalar que “me gustaría escuchar las propuestas de los legisladores –porque– esto tiene que hacer entre todos”.

En otro tramo de la comunicación, también consideró que no hay acompañamiento del Legislativo a la crisis que atraviesa Chubut, al señalar que con el congelamiento de salarios 180 días “lo que se quería lograr era legitimar la situación”.

“Parece que la crisis le aparece solo al Ejecutivo –pero- las dietas de los diputados que rondan los 300 mil pesos exigen que se pague”, disparó y valoró “el buen gesto del Poder Judicial, que acompaña y entiende la crisis”, que suspendió aumentos por 180 días.

Sin embargo, “no vemos desde el Legislativo cual es el acompañamiento que hacen de la crisis. Pero parece que la crisis es solo del Ejecutivo pero los salarios que se han incrementado y el Presupuesto aprobado en la Legislatura, no están en relación con la crisis que atravesamos”, sentenció.

Detalló en este punto que “un diputado cobra 300 mil pesos –y- un ingresante del Poder Legislativo está ganando 85 mil pesos pero hay otros agentes que ganan 350 mil pesos”, por lo que aclaró que si bien “son logros de los gremios y están legalizados; pasemos al sector privado y preguntemos nos cuantos privados ganan 85 mil pesos”. Por ello, insistió en el desarrollo de la extraordinaria el próximo miércoles.

Finalmente, el ministro se refirió al proyecto de creación de un Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes que fue cuestionado por varios sectores y remarcó que “es una propuesta –que- está vigente en la Provincia de Buenos Aires”.

Aclaró que “cuando enviamos un proyecto es para discutir. No se trata de convencerlos sino que es una idea y discutirla. Que se debata donde se tiene que debatir”.

“Lo que se graba es la transferencia de bienes en función de una alícuota que se aplica a esta situación. No sé cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad pero si es inconstitucional, seguramente no se aprobará”, concluyó.

Fuente: Radio 3