SOEME respondió inquietudes de trabajadores municipales contratados

La Seccional Esquel del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste realizó ayer por la tarde una reunión con trabajadores contratados del municipio y delegados de cada área para responder inquietudes, escuchar reclamos y manifestarles el compromiso que tiene el gremio de combatir la precariedad laboral.



El Secretario General de SOEME y ZO, Antonio Osorio, contó: “Desde el año pasado hay muchas inquietudes de parte de los contratados, vienen a hablar en forma individual, entonces decidimos armar una reunión para que nos planteen en forma colectiva sobre qué cuestiones consideran que tenemos que trabajar”.



"Nosotros entendemos que el tema de la contratación o la precariedad laboral hay que eliminarla, no podemos normalizar o resignarnos a una situación que sabemos que está mal pero también tenemos que ser los primeros en darnos cuenta de esto y proponer al Ejecutivo modificarlo”, sostuvo.



Si bien reconoció que “muchas veces por una cuestión presupuestaria es muy difícil solucionar esto de un día para el otro, necesitamos conocer de parte del Ejecutivo si hay voluntad y un proyecto serio para que en los próximos años esto se pueda revertir”. Sin embargo, “pasan las diferentes gestiones, se habla mucho sobre el tema pero finalmente no se termina de solucionar esto”.



"Queríamos hablar con los contratados y decirles que tenemos un compromiso desde el gremio y que es uno de los problemas que está en nuestra agenda”, explicó el dirigente sindical. Además señaló: “Hay cuestiones que no solamente tienen que ver con pases a planta, sino con el día a día, las licencias, conocer los marcos legales, qué corresponde y qué no”.



"Entendemos que no tenemos que aceptar esto de trabajadores de primera y de segunda, si por una cuestión presupuestaria no pueden pasar a planta, el resto de los derechos deberían por lo menos respetarse como, por ejemplo, las licencias, los certificados por enfermedad o la posibilidad de estudiar”, reflexionó.

En este sentido, planteó que “el Estado da un mal ejemplo al tener precariedad laboral y no lo digo sólo por el municipio de Esquel, porque pasa en toda la comarca, la provincia y la Argentina”. Sin embargo, Osorio destacó: “Nosotros tenemos la responsabilidad acá y este problema lo vamos a poner este año en agenda porque es una de las prioridades. No queremos seguir normalizando esta situación que es ilegal, anormal e injusta”."El compromiso de los compañeros es acompañar este proceso porque los primeros indignados deberían ser ellos y nosotros como gremio vamos a respaldarlos”, subrayó.Según puntualizó el titular de SOEME y ZO, el municipio tiene alrededor de 200 contratados aunque advirtió que esta cifra va fluctuando de acuerdo a la alta o baja de contratos. “Hay compañeros que hace muchísimos años que están contratados, algunos hace 14 y 12 años, así que vamos a empezar a trabajar conjuntamente con los delegados y proponer alguna solución específica. Se va hablar de pases a planta pero también de otras cuestiones que nos plantearon los compañeros y compañeras”, expuso."Hoy es la primera reunión pero la idea es seguir trabajando en los próximos meses sobre esta temática en forma separada. No queremos mezclar este tema con la negociación salarial porque por ahí sería embarrar la cancha. La idea es trabajarlo en la Junta de Admisión, Reclamo y Disciplina”, recalcó Osorio.Por último, el secretario general expresó que “ninguna gestión tiene en su agenda revertir esta situación, esto tiene que nacer de nosotros y nosotros tenemos que luchar para que eso se revierta. Los compañeros también tienen que saber que en esto hay que poner el cuerpo, que hay que acompañar con propuestas y que si llegado el momento tienen que salir a visibilizar esta problemática, lo tienen que hacer, y nosotros desde el gremio los vamos a estar acompañando. Para nosotros esto es importante que se revierta porque tenemos una vocación sindical y no podemos seguir tolerando esta situación”.